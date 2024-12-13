Rusya'ya kaçan devrik lider Esad ile ilgili çarpıcı iddia: Rus vatandaşı olabilir

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü. Ülkesini terk ederek Rusya'ya kaçan Esad'ın başlayan sürgün hayatının nasıl devam edeceği ile ilgili Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Alexei Zhuravlev, Esad'ın Rus vatandaşı olabileceğini açıkladı. Öte yandan yanında götürdüğü milyarlarca dolar nedeniyle çok sayıda senaryo üretilen Esad'ın Donbass bölgesinin yeniden inşasına yardımcı olması da söz konusu.

BEŞAR ESAD'A RUSYA VATANDAŞLIĞI TEKLİF EDİLDİ

Rusya Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Alexei Zhuravlev, "Yanukoviç Rus vatandaşlığı almayı başardıysa, şu anda olumsuz tutuma rağmen Rusya için çok şey yapan Esad'a neden verilmesin?" ifadesini kullandı.

ESAD RUSYA'YA YARDIMCI OLSUN

Russian Today'in haberine göre; Rus milletvekili Dmitry Kuznetsov, Esad'ın Donbass bölgesinin yeniden inşasına yardımcı olması gerektiğini söyledi. Kuznetsov "Bence Sayın Esad ve ailesi hayır işleriyle uğraşmalı, Donbass'ın savaştan zarar görmüş bölgelerinden birinin yeniden inşasına destek olmalı. Sayın Esad Mariupol kentinde yeni inşa edilen evlerden birine de taşınabilir" ifadelerini kullandı.

2 MİLYAR DOLARA YAKIN SERVETİ VAR

Suriye'de başarıya ulaşan devrim hareketinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Esad ve ailesine sığınma hakkı verildiği bildirilmişti. Esad'ın kaçarken yanında 135 milyar dolar götürdüğü ortaya çıkmış, Esad ailesinin Moskova ve Londra'daki gayrimenkulleriyle 2 milyar dolara yakın serveti olduğu iddia edilmişti.