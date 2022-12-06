Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenlerken Kursk'ta bir petrol deposu drone ile vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın dün akşam Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 70 kadar füze saldırısı düzenlediğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve elektrik şebekesinin zarar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın dün akşam Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 70 kadar füze saldırısı düzenlediğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve elektrik şebekesinin zarar gördüğünü açıkladı. Öte yandan Rusya'nın Kursk kenti valisi, bu sabah bir petrol deposunun drone ile vurulduğunu duyurdu.

Zelenski dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yaklaşık 70 füze saldırısı düzenlediğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğünü duyurdu. Zelenski füze savunma sistemlerinin, atılan füzelerin çoğunu durdurduğunu ancak bazı füzelerin hedeflerini vurduğunu kaydetti.