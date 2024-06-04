Rusya, Ukrayna savaşında 24 saat içinde 1.200'den fazla asker kaybetti

Rusya, Ukrayna ile yürütülen savaşta 24 saat içinde 1.200'den fazla askerini kaybederek en ağır kayıp verdiği günü yaşadı. Bu kayıplar, Batılı ülkelerin, özellikle ABD'nin, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı silah kullanma izni vermesinin ardından geldi. Ukrayna genelkurmayı, Rus ordusunun son 24 saatte 1.270 kayıp verdiğini açıkladı.

Kiev ayrıca 14 Rus tankı, 22 zırhlı personel taşıyıcı ve 47 topçu parçasını imha ettiğini bildirdi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Mayıs ayında Rusya'nın bir günde yaklaşık 1.200 asker kaybettiğini doğruladı ve savaşın başlangıcından bu yana toplam kayıpların muhtemelen 500.000'i aştığını belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, X'te paylaştığı bir gönderide, "Başarıyı, hava kadar çok istediğinizde elde edersiniz," diyerek savaşın seyrine dair bir mesaj verdi.

Eğer Ukrayna'nın rakamları doğruysa, son 24 saat, Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya için en ölümcül gün oldu. Kyiv, 10 Mayıs'ta Moskova'nın Harkov'da yeni bir saldırı başlatmasından bu yana Rus kayıplarının günde 1.000'den fazla olduğunu bildirdi. Rus kuvvetlerinin bölgede 13 yerleşim yeri ve 116 mil kare araziyi ele geçirdiği düşünülüyor.

Ukrayna, yeni cephe hatlarını stabilize ettiğini iddia ediyor, ancak çatışmalar diğer bölgelerden kaynaklarını çekmiş durumda ve bu da cephe hattının geri kalanında küçük Rus ilerlemelerine yol açtı. Rus savunma bakanlığı, Pazar günü Donetsk bölgesinde bir köy ve üç yerleşim yerini ele geçirdiğini açıkladı.

Geçen hafta, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ABD yapımı silahlarla Rusya içinde saldırı düzenleme izni verdi. Bir kaynak, bu hamlenin Ukrayna'nın kendilerine saldıran veya saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşı misilleme yapmasına olanak tanıyacağını söyledi. Bir diğer kaynak ise bu hamlenin Ukrayna'ya savunma esnekliği sağladığını belirtti.