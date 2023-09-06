Rusya, Ukrayna'da pazar yerini füzeyle vurdu: 16 ölü, çok sayıda yaralı var

Rusya, Ukrayna'nın Kostantinivka şehrinde pazar yerine balistik füzeyle saldırdı. Olayda 16 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada, "Kayıpların sayısı daha da artabilir. Dünyada hala Ruslarla ilgili herhangi bir şeyle uğraşan herkes bu gerçeği görmezden geliyor. İğrenç, insanlık dışı bir kötülük. Rus kötülüğü mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna'da pazar yerini balistik füzeyle vurdu. Sivillerin hedef alındığı saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

RUS SALDIRISINDA 16 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya, Ukrayna'nın Kostantinivka şehrini füzeyle vurdu. Pazar yerinde dükkanları ve bir eczaneyi hedef alan füze saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti.

"SİVİLLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gün ortasında Rus teröristler Donetsk bölgesindeki Kostantinivka'da çarşıyı balistik füzeyle vurdu. Şu ana kadar 16 kişinin öldüğü bildirilmiş olup çok sayıda yaralı bulunmaktadır. Sivilleri kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

ZELENSKİ: RUS KÖTÜLÜĞÜ EN KISA SÜREDE YENİLGİYE UĞRATILMALIDIR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Donetsk bölgesindeki Kostantinivka'da Rus bombardımanı sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Rus teröristler normal bir pazara, dükkanlara ve bir eczaneye saldırarak masum insanları öldürdü. Kayıpların sayısı daha da artabilir. Dünyada hala Ruslarla ilgili herhangi bir şeyle uğraşan herkes bu gerçeği görmezden geliyor. İğrenç, insanlık dışı bir kötülük. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Rus kötülüğü mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratılmalıdır" ifadelerini kullandı.