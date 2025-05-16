Körfez turunun ABD'deki yansımaları! Tek kalemde 142 milyar dolar kazandı

Körfez turunun ABD'deki yansımaları! Tek kalemde 142 milyar dolar kazandı
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Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural, Melis Yaşar'a Rusya-Ukrayna barış sürecinden Trump'ın Putin ile görüşme planına, ABD'nin 142 milyar dolarlık silah anlaşmasından Çin'le yapılan gümrük gelişmelerine kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rona Sural, ABD gündemini değerlendirirken Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmelere ve barış görüşmelerinin perde arkasına dikkat çekti. Trump'ın diplomasi adımları ve ABD dış politikasındaki ekonomik hamleler programın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

"ZELENSKİ, RUSYA'NIN HEYETİNDE BAKAN DÜZEYİNDE TEMSİL OLMAMASINI OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRDİ"

Rona Sural, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya'nın barış görüşmelerine yeterince önem vermediğini düşündüğünü belirtti. Özellikle Rus heyetinde bakan düzeyinde temsil olmamasının Zelenski tarafından olumsuz karşılandığını vurguladı.

"RUSYA VE UKRAYNA'NIN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE KIRMIZI ÇİZGİSİ KIRIM OLUYOR"

Barış görüşmelerinde iki ülkenin de geri adım atmadığı temel noktanın Kırım olduğunu belirten Sural, bu durumun müzakereleri çıkmaza soktuğunu ifade etti. Hem Rusya'nın ilhakı tanımaması hem de Ukrayna'nın vazgeçmemesi çatışmanın merkezinde yer alıyor.

"TRUMP, YAKIN BİR ZAMANDA PUTİN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK"

Rona Sural, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, yakın bir dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme planladığını söyledi. Bu diplomatik temasın barış için nasıl bir zemin oluşturacağı merak konusu.

"TRUMP'IN RUSYA-UKRAYNA BARIŞ İSTEĞİ ABD VATANDAŞLARINA OLUMLU BİR ETKİ YARATIYOR"

Sural, Trump'ın barış çağrılarının Amerikan halkı üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtti. Kamuoyunda savaş yorgunluğunun başladığını ifade eden Sural, diplomatik çözümlere olan ilginin arttığını aktardı.

"TRUMP, SUUDİ ARABİSTAN İLE YAKLAŞIK 142 MİLYAR DOLARLIK BİR ANLAŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Trump döneminde Suudi Arabistan'la imzalanan 142 milyar dolarlık silah anlaşmasının, ABD tarihindeki en büyük savunma ihracatlarından biri olduğunu belirten Sural, bu anlaşmanın ABD dış politikasında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN TUTUKLANMASI ABD MEDYASINDA OLDUKÇA YER BULDU"

Programda Türkiye'de tutuklanan Rümeysa Öztürk'ün durumu da gündeme geldi. Sural, olayın ABD medyasında geniş yankı bulduğunu ve insan hakları temelli yayınlarda sıkça yer aldığını söyledi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya
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