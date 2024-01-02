Vladimir Putin, yılbaşı kutlayan göçmenleri toplayıp askere aldı

Rusya'da, yerel basında çıkan haberlere göre Vladimir Putin'in Ukrayna'daki kayıpları telafi etmek amacıyla yılbaşı sırasında göçmenleri topladığı ve onları zorla askere aldığı iddia ediliyor.

3 BİN GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

St. Petersburg'da yapılan kontrollerde yaklaşık 3 bin göçmenin gözaltına alındığı belirtiliyor. Orta Asya'dan gelen göçmenlerin, Rusya ekonomisi için önemli hizmetlerde bulunduğu ancak Putin'in, onları sık sık eleştirerek "zor bir sorun" olarak nitelendirdiği belirtildi. Devlet Başkanı'nın kayıpları telafi etmek için göçmenleri askere aldığı tahmin ediliyor.

GÖÇ MEVZUATINI İHLAL ETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLÜYOR

Kontroller, popüler toplanma noktalarında, metro istasyonlarında ve meydanlarda gerçekleştirildi. Rus hükümeti, Ukrayna'daki kayıplar nedeniyle askeri gücünü genişletme çabaları kapsamında zorunlu askerlik hizmeti yaş sınırını uzatma dahil olmak üzere giderek daha sıkı önlemler alıyor. Göçmenler arasında göç mevzuatını ihlal edenler olduğu iddia ediliyor ve bu kişilerin sınır dışı edilme tehdidi altında oldukları belirtiliyor.