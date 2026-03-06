Rusya tepkilerin ardından topa giriyor: Her şeyi yapacağız

Savaşın 7'nci gününde gerilim tırmanıyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar sürerken bölgede karşılıklı hamleler art arda geliyor. İsrail'in Beyrut'a saldırılarını yoğunlaştırması ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeler savaşın bölgeye yayılabileceği endişesini güçlendirirken, Rusya'dan da dikkat çeken bir uyarı geldi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 7'nci gününe girdi. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını artırırken bölgeden karşılıklı misilleme haberleri gelmeye devam ediyor.

Basra Körfezi'nde bir ABD petrol tankerinin alev aldığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri ise hava sahasında 131 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Öte yandan Tahran yönetimi, dün Hint Okyanusu'nda bir İran savaş gemisinin batırılmasının ardından ABD'yi sert sözlerle uyardı ve Washington'un "bunun pişmanlığını yaşayacağını" ifade etti.

ABD: 30'DAN FAZLA İRAN GEMİSİ BATIRILDI

ABD ordusu, şimdiye kadar İran'a ait 30'dan fazla geminin batırıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada ABD'nin İran Hava Kuvvetleri'ni "yok ettiğini" iddia etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki Amiral Brad Cooper da savaşın gidişatına ilişkin son durumu paylaştı. Cooper, son 72 saat içinde İran'da yaklaşık 200 hedefin vurulduğunu söyledi. Bu hedefler arasında İran'ın ABD Uzay Komutanlığı'na denk olan yapısının da bulunduğunu belirtti.

Cooper ayrıca savaşın ilk gününden bu yana İran'ın balistik füze saldırılarının yüzde 90, insansız hava aracı saldırılarının ise yüzde 83 oranında azaldığını ileri sürdü. ABD'nin batırdığı İran gemisi sayısının da daha önce açıklanan 24'ten 30'un üzerine çıktığını ifade etti.

TRUMP HAMANEY'İN OĞLUNA KARŞI ÇIKTI

İran'da Dinî Lider Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından yerine kimin geçeceği konusu belirsizliğini koruyor. 56 yaşındaki oğlu en güçlü aday olarak öne çıkarken ABD Başkanı Trump, İran'ın yeni liderini kendisinin seçmek istediğini söyledi ve bu ihtimalin kendisi için "kabul edilemez" olacağını ifade etti.

RUSYA'DA TOPA GİRİYOR

Sahada gelişmeler sürerken, İran'ın önemli müttefiklerinden Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'e yönelik sert bir uyarıda bulundu. Lavrov, "Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının tamamen imkansız hale geleceği koşulları oluşturmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.

Kaynak: Haberler.com