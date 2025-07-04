Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu

Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
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Rusya, Afganistan'daki Taliban yönetimini tanıdığını açıkladı. Böylece Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu. Gelişmenin ardından Taliban bayrağı, Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği'ne çekildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın yeni atanan Moskova Büyükelçisi Gul Hasan'dan güven mektubu aldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Taliban hükümetinin resmen tanınmasının 'üretken ikili iş birliğini' teşvik edeceği belirtildi.

"KARAR DEVLET BAŞKANI PUTİN TARAFINDAN ALINDI"

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi Dmitry Zhirnov, Taliban hükümetinin resmen tanınması kararının, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tavsiyesi üzerine Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından alındığını söyledi. Zhirnov, kararın Rusya'nın 'Afganistan ile tam teşekküllü ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki samimi çabasını' kanıtladığını vurguladı.

"DİĞER ÜLKELER İÇİN DE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ise tanınma kararını tarihi bir adım olarak nitelendirerek, diğer ülkeler için 'iyi bir örnek' teşkil edeceğini kaydetti.

İLK KEZ BİR ÜLKE TARAFINDAN RESMEN TANINDI

Rusya'nın bu kararıyla, 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından kurulan Taliban hükümeti, ilk kez bir ülke tarafından resmen tanındı.

Rusya, Afganistan'da Taliban yönetimini tanıyan ilk ülke oldu

MOSKOVA'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

ABD ve NATO kuvvetlerinin 2021 yazında ülkeden çekilmesiyle eş zamanlı olarak önceki hükümet yıkılmış, Taliban ise ülke genelinde kontrolü ele geçirerek geçici hükümetini ilan etmişti. Taliban bayrağı, Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği'ne çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMirhan:

Vay anam vay..Bunlar devlet kuracak yeşil ot çıkacak eşek yan yatacak..Tabi, tabi

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Haber YorumlarıALLAH YÜCEDİR:

şeriat adaletli insanların elinde olursa faydası olur hz Ömer gibi ama adaletsiz bir insanın yöneteceği ülkede kendi keyfi uygulamalarla çok masum kişinin canı yanar örneğin idam da öyle hakimler keyfi aşabilir Adnan Menderes gibi 80 darbesi gibi

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Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıCan:

Dünya gerçekten garip bir yer , Amerika Taliban a destek verdi , Rusya ile savaşsın diye , şimdi Rusya Taliban ile yakın . Acaba Taliban kim .

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Haber YorumlarıFirat Tas:

savaştan dolayı gözünü Afganistan yer altı kaynaklarına dikti başka açıkşaması olamaz zaten

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

ŞUNLARIN HER TARAFI İNSAN OLSA NE OLUR DEVLET OLSA NE YAZAR

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