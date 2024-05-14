Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisi Tümgeneral Yury Kuznetsov' rüşvetten tutuklandı

Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir üst düzey yetkili daha, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Bu olay, Başkan Vladimir Putin'in savunma bakanını değiştirdiği ve bakanlıkta daha fazla temizlik beklentilerini artıran kabine değişikliğinin ardından gerçekleşti. Rusya'nın en üst düzey devlet suç soruşturma kurumu olan Soruşturma Komitesi, bakanlığın ana personel direktörü Tümgeneral Yury Kuznetsov'un rüşvet suçlamasıyla tutuklandığını ve soruşturma süresince gözaltında tutulacağını bildirdi. Kuznetsov, büyük bir rüşvet kabul etmekle suçlanıyor ve bu suç için 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Putin, beşinci dönemine başlarken kabinesini yeniden düzenledi ve 11 buçuk yıl savunma bakanı olarak görev yapan Sergey Şoygu'nun yerine ekonomi uzmanı ve eski başbakan yardımcısı Andrei Belousov'u atadı. Şoygu, ABD'deki ulusal güvenlik danışmanına benzer bir rol olan Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri olarak atandı.

Bu kabine değişikliği, Şoygu ve ekibinin savunma bakanlığındaki geleceğinin belirsizliği ile sonuçlandı. Şoygu'nun yardımcısı Timur Ivanov, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı ve bu durum, Şoygu'ya yapılan bir saldırı olarak yorumlandı. Şoygu, 2022 Şubat'ında Rus birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi kararının arkasındaki anahtar figürlerden biri olarak görülüyordu ve Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov ile birlikte, özellikle savaşın ilk haftalarında başarısız olmaları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Değişiklik, Ukrayna'daki Rus birliklerinin Batı'nın yardımları yavaşladığı bir zamanda taarruzlarını sürdürdüğü bir döneme denk geldi. Kremlin, savunma bakanı olarak askeri geçmişi olmayan bir ekonomi uzmanı seçilmesiyle ilgili şaşkınlığı, Gerasimov'un görevine devam ettiğini vurgulayarak hafifletmeye çalıştı.