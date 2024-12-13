Üye Girişi
Haberler
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
BBC

Rusya'nın Suriye Üsleri ve Tahliye Planları

Rusya'nın Suriye Üsleri ve Tahliye Planları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığı, Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle belirsizlik içine girdi. Kremlin, Suriye'deki üslerin geleceği hakkında yeni yönetimle müzakerelere başlayacak. 7500 askerin tahliyesi ve askeri malzemenin durumu hakkında belirsizlik sürüyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den çok önce devrik Suriye lideri Beşar Esad'ın sadık bir destekçisiydi.

Eylül 2015'ten bu yana, büyük bir Rus askeri gücü, rejimi isyancı güçlerin ilerlemesine karşı savunmak için ülkeye konuşlandırıldı.

Suriye'deki en büyük iki Rus askeri tesisi Tartus'taki donanma üssü ve Lazkiye'nin 20 kilometre güneybatısındaki Hmeymim Hava Üssü.

Esad şimdi Suriye'den kaçtı ve hükümeti devrildi. Rus medyası şimdi pahalı askeri malzemeler, gemiler, araçlar ve 7500 askere ne olacağı konusunda sorularla dolu.

Geride tam olarak kaç asker ve ne kadar askeri malzeme kaldığı konusunda tahminler değişirken, Rusya'nın bir sorunu olduğu net:

Ne yapmalılar ve hızla değişen, belirsiz durum karşısında kayda değer ölçüdeki varlıklarını nasıl koruyacaklar?

2017'de Moskova ve Şam, Rusya'ya Tartus ve Hmeymim'deki üsleri 49 yıllığına, 2066'ya dek kiralayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak şimdi bu alanların Rus kontrolü altında kalıp kalmayacağını tahmin etmek zor.

Rus lider kadrosu, bu iki üssü kullanmaya devam etmeyi planlamadıkları yönünde ipuçları verdi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Pazartesi günü Moskova'nın Suriye'deki Rus üslerinin akıbetini, Şam'daki yeni yönetimle ele alacağını söyledi.

Peskov'un sözlerine bakılırsa, Rus liderler henüz Tartus ve Lazkiye'deki üslerin geleceğini belirlememiş ve bu nedenle Rus birliklerini tahliye etmeye hazırlanıyor olabilirler.

Tahliye planları

Bu kolay bir iş olmayacak. 7500 personelin dışında, Rus birliklerinin elinde önemli miktarda silah ve askeri malzeme var. Özellikle de Hmeymim Üssü'nde.

Bunlara zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri, mühendislik malzemeleri ve diğer kaynaklar da dahil. Bir tahliye başlatılırsa, bu açıkça yapılacak.

Geçtiğimiz yıllarda, Suriye'deki Rus birliklerinin elinde ağır savaş tankları olduğuna işaret eden haberler geliyordu.

Bunların, dünyanın en büyük uçaklarından biri olan An-124'lerle, Hmeymim Hava Üssü'ndeki pist üzerinden taşınması gerekecek.

Rusya, Hmeymim'den personelini acilen tahliyeye başlarsa, kısa sürede yüzlerce An-124 ve Il/76 uçuşu gerekecek.

Bu arada, Tartus'taki donanma üssünden deniz yoluyla tahliye de kolay olmayacak gibi görünüyor.

Gemiler önemli sayıda kargo ve personel taşıyabilir ama Türkiye'deki boğazlar üzerinden geçemezler.

Rusya'nın Ukrayna'yı topyekun işgalinden sonra, Türkiye boğazları Rus ve Ukraynalı savaş gemilerinin geçişine kapattı.

Boğazlar yolunun kapanması, Rusya Tartus'tan personel tahliyesi için gemileri toplayabilse bile, gemilerin Akdeniz, Cebelitarık Boğazı ve Avrupa'yı dolaşarak ya Baltık Denizi'ne ya da Norveç ve Barents Denizi'ndeki kuzey limanlarına uzanan uzun bir güzergahtan gitmesi anlamına geliyor.

Rusya, güçlerini Suriye'den tahliye etmeye karar verirse, operasyon maliyetli ve geniş kapsamlı olacak.

Suriye'deki üslerin olası kaybı, Rusya için ne anlama gelebilir?

Suriye'deki askeri üsler, Rusya için Beşar Esad rejimini desteklemenin de ötesinde, hayati önemde.

Üsler Orta Doğu'da Rus askeri varlığını garanti altına alıyor ve Rusya'nın son yıllarda çıkarlarının peşine düştüğü Afrika'ya personel ve kargo taşınmasını sağlıyordu.

Rus hükümeti tam teşekküllü bir üs olarak kabul edilemeyeceği, sadece bir gemi bakım istasyonu olduğunda ısrarcı. Aslında üs, Amerikan 6. filosuna kıyasla küçük olsa da, Akdeniz'de Rus Donanması'nın varlığını garanti altına alıyor.

Hmeymim Hava Üssü ise özellikle önemli. Rusya'nın paralı askerleri Wagner Grubu da dahil Afrika'daki tüm projeleri için önemli bir ikmal merkezi.

Rusya, yeni Suriye yönetimiyle üsleri elinde tutmak için bir anlaşma müzakere edebilirse, büyük ihtimalle ruhu ve şekli farklı olacak.

Beşar Esad yönetimi, Rusya ve Suriye'deki Rus askeri varlığına büyük ölçüde bağımlıydı. Şimdiyse Rusya'nın Şam'dan onay alabilmesi için başka şeyler sunması gerekecek.

2015'te Esad'a yardımcı olmak için ülkeye binlerce askerin konuşlandırılması, Putin tarafından Rusya'nın küresel güç olarak kendisini göstermesinin bir yolu olarak görülüyordu.

Rusya'nın Orta Doğu'daki varlığı, Putin'in Batı dünyasına ilk meydan okuması ve Sovyet etki alanının ötesindeki ilk hakimiyetiydi.

Bir noktada, Suriye'deki Rus askeri misyonu başarılı gibi görünüyordu. Şimdiyse Rusya'nın Suriye'de yıllar süren askeri varlığının askeri ve diplomatik kazanımları şüpheli.

BBC
img

20 gün önce evlenmişlerdi, bugün acı haber geldi
img

Her ilde yeni bir mahalle kurulacak
img

Tarihi andan çok özel kareler!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de bundan sonra yaşanabilecek senaryoları anlattı
Prof. Dr. Fikret Birdişli, Suriye'de yaşanabilecekleri sıraladı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi

Son Dakika Haberleri

İnek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İnek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? 14 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Gurbetçi Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gurbetçi Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! 14 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 80. bölüm yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Yalı Çapkını 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 87. bölüm tek parça full HD bölüm izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.