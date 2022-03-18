Rusya'nın saldırıları şiddetleniyor! Kiev'de 5 katlı apartman füze ile vuruldu
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 23'üncü güne girilirken saldırıların şiddeti de artıyor. Son olarak Rus birliklerin başkent Kiev'de bir yerleşim bölgesini füze ile vurması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23'üncü gününde Rus birlikleri başkent Kiev çevresindeki saldırılarını şiddetlendirdi.
24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki saldırılarını sürdüren Rusya, bugün sabah saatlerinde Kiev'i hedef aldı Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus hava kuvvetlerinin başkent Kiev'deki Podilskyi bölgesinde bir yerleşim alanına hava saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonucu 5 katlı bir binaya füze isabet etti. Olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri enkaz bölgesinde çalışma başlattı. Vurulan binanın 1 ve 3'üncü katlarında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Acil Durumlar Servisi açıklamasında, 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 98 kişinin tahliye edildiği ifade edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
İşte saldırı sonrası ortaya çıkan görüntüler;