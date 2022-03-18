Rusya'nın saldırıları şiddetleniyor! Kiev'de 5 katlı apartman füze ile vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23'üncü gününde Rus birlikleri başkent Kiev çevresindeki saldırılarını şiddetlendirdi.

YERLEŞİM BÖLGESİ HEDEF ALINDI

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki saldırılarını sürdüren Rusya, bugün sabah saatlerinde Kiev'i hedef aldı Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus hava kuvvetlerinin başkent Kiev'deki Podilskyi bölgesinde bir yerleşim alanına hava saldırı düzenlediği belirtildi.

5 KATLI BİNAYA FÜZE İSABET ETTİ

Saldırı sonucu 5 katlı bir binaya füze isabet etti. Olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri enkaz bölgesinde çalışma başlattı. Vurulan binanın 1 ve 3'üncü katlarında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Acil Durumlar Servisi açıklamasında, 12 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 98 kişinin tahliye edildiği ifade edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşte saldırı sonrası ortaya çıkan görüntüler;