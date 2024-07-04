Ukraynalı Askerler, Rusya'nın Tüyler Ürperten Savaş Taktiğini Anlatıyor

Cephe hattındaki Ukraynalı askerler, günbegün şahit oldukları Rusya’nın savaş taktiğini anlatmak için tüyler ürperten bir tanım kullanıyor.

Mevzilerine yönelik saldırıları, "et yığını saldırıları" olarak tanımlıyorlar.

Anlattıklarına göre, Ruslar, bazen günde bir düzine saldırı düzenliyor ve bu saldırılarda asker kaybı önemsenmiyor.

Harkov’da cephe hattından sorumlu Yarbay Anton Bayev, bazen birkaç saat içinde peş peşe taarruza uğradıklarını anlatıyor.

Bayev, silah mevzilerinin konumunu öğrenmek için bile saldırı yapıldığını söylüyor:

“Askerlerimiz mevzilerinde, günde dört veya beş kez düşman taarruzuna karşılık veriyor ve gelenleri öldürüyor. Bu sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da zorlayıcı”

Moskova'nın iki ay önce başlattığı harekatta uygulanan bu askeri taktik Rusya’nın büyük kayıplara uğraması ile sonuçlanıyor.

Batılı yetkililere göre, Ruslar Mayıs ve Haziran ayları içinde her gün yaklaşık 1200 kayıp verdi. Bu askerler ya da öldürüldü ya da yaralandı ki bu, savaşın başlangıcından bu yana en yüksek günlük kayıp miktarı demek.

Yarbay Bayev, saldırıların insansız hava araçları ile daha başlangıcında tespit edildiğini söylüyor ve Rusların ölü ve yaralılarını savaş alanında bıraktığını anlatıyor.

Bayev “et yığını” saldırılarında Rusya’nın amacının Ukrayna birliklerini yormak olduğunu savunuyor.

Donbas bölgesinde bulunan Pokrovsk’ta savaşan Yüzbaşı Ivan Sekaş, Rus askerlerin ölüme gönderildiği yönündeki gözlemini tanımlarken bir fabrikadaki üretim hattı benzetmesini yapıyor.

Rusya, Ukrayna'dan çok daha kalabalık bir nüfusa sahip.

Söz konusu saldırılara katılanlardan bazıları eski mahkumlardan oluşuyor. Bununla birlikte, Rusya binlerce dolarlık tek seferlik ödemelerle de cephe hattına asker gücü bulabiliyor.

Rusya tarafında yaralı askerlerin yeniden çatışmaya zorlandığına yönelik iddialar da var.

Sosyal medyada yer alan bir videodan, bazıları koltuk değnekli düzinelerce erkeğin komutanları tarafından, talepleri hastanede tedavi görmekken, cephe hattına gönderildikleri anlaşılıyor.

Batılı yetkililer, bu şekilde Moskova’nın cephe hattında gerekli sayıda askeri tutabildiğini değerlendiriyor.

Ukrayna’da bir general benzer Rus taktiklerini uyguladığı iddiası ile yakın bir zaman önce görevden alındı.

Ukrayna’da eski bir üstü düzey bir güvenlik yetkilisi olan Ivan Stupak, “İnsan gücümüz sınırlı. Askerlerimizi korumaktan başka şansımız yok” diyor.

Harkov’u çevreleyen cephe hattında Rusya ilerleyişi durduruldu.

Ancak ülkenin doğusunda Rusya’nın yıpratıcı taktiği yavaş ama istikrarlı şekilde sonuç veriyor.

'Yenişememe durumuna doğru gidiyoruz'

Sürekli taarruz taktiğinin burada başarılı olduğunu söyleyen Stupak, “Santim santim de olsa, günde 100, 200 metre ilerlemeye çalışıyorlar" diyor.

Kiev'de Batı'nın askeri desteğinin hızı konusunda hayal kırıklığı var.

Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, savaşı kaybetmeyecek kadar yardım aldıklarını, ancak bu yardımın kazanmaları için yeterli olmadığından şikayet ediyor.

Batılı yetkililer, geciken askeri yardımların toprak ve asker kaybına yol açtığını kabul ediyor.

ABD silahlarının Rusya topraklarını hedef alan saldırılarda da kullanılabilmesinin önünün açılması, Harkov’daki ilerleyişin durdurulmasında etkili oldu.

Ancak Ukraynalı bir yetkili, bu saldırıların Rusya’da sınırlı etki yaptığını ve savaşın seyrini değiştirecek nitelikte olmadığını aktarıyor.

Ivan Stupak, “Yenişememe durumuna doğru gidiyoruz" diyor ve cephedeki durum nedeniyle, olası bir müzakerede “acı hap” içmek zorunda kalmak zorunda kalabilecekleri endişesini dile getiriyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu hafta Kiev'e yaptığı ziyarette, müzakere ortamı için ateşkes çağrısı yaptı.

Kiev'deki yetkililer ise buna ihtiyatlı bir şekilde yaklaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin baş danışmanı Andriy Yermak, Washington'da gazetecilere verdiği demeçte, "Çok önemli şeyleri ve değerlerimizi pazarlık konusu yapmaya hazır değiliz" dedi.

Ukraynalılar, NATO üyeliği gibi kesin güvenlik garantileri olmadan yapılacak bir ateşkes halinde, Rusya’nın gücünü toplayıp yeniden saldırabileceği endişesini dile getiriyor

Vladimir Putin, bir yandan Ukrayna'yı savaş alanında yıpratırken, diğer taraftan da Batı'nın askeri destek sağlama konusundaki kararlılığını kırmaya çalışıyor.

Kasım ayındaki ABD seçimleri de belirsizlik zincirine yeni bir halka ekliyor. Avrupa Birliği’nin bu olası boşluğu doldurup dolduramayacağı da bir başka belirsizlik.

Harkov’da cephe hattındaki Yarbay Anton Bayev, Rusların savaş alanında yeni taktikler geliştirdiğini söylüyor.

Havan saldırıları ile kayıplar yaşayan cephedeki Ukrayna kuvvetlerinin cephane sıkıntısı da devam ediyor.

Bayev, “Her zaman bir eksik var” diyor ve devam ediyor:

"Çocuklar dayanıyor. Hepimiz dayanıyoruz. Zor ama herkes bedelin ne olduğunu ve neden savaştığının farkında”