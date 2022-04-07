Rusya'nın Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği anlar kamerada - Haberler

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Rusya'nın Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği anlar kamerada

Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
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Ukrayna'yı giren Rus ordusuna savaşın başından beri desteğini esirgemeyen ve Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verildi. Kadirov'un ödülü aldığı o anlar kameraya da yansıdı.

Ukrayna ve Rusya savaşında 43. gün de geride kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan özerk bölgesinin lideri Ramazan Kadirov, işgalin başladığı ilk günlerde binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye göndermişti. Kadirov, geçtiğimiz hafta Mariupol'deki askerlerinin görüntülerini paylaşmış, 14 yaşındaki oğlu ile birlikte Ukrayna'da olduklarını açıklamıştı.

ÖDÜLÜNÜ ALDI

Savaş boyunca Rusya'ya desteğini esirgemeyen Kadirov'a Vladimir Putin tarafından korgeneral rütbesi verildi. Kadirov'un ödülü aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Rusya'nın Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği anlar kamerada

UKRAYNA'DAKİ BİRLİKLERİYLE POZ VERMİŞTİ

Çeçen lider, Ukrayna'ya gelerek burada kendi birlikleriyle poz vermişti. Görüntüler, Çeçen medyası tarafından "Kadirov, çocukları ve meslektaşlarıyla birlikte Ukrayna'ya geldi." başlığıyla duyuruldu. Fotoğraflarda, Rusya bayrağının yanı sıra Kadirov'un fotoğrafının yer aldığı bayraklar da görüldü.

Rusya'nın Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği anlar kamerada

Rusya'nın Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği anlar kamerada

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Ramazan Kadirov, Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

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