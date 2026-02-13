Haberler

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'nın askeri durumunu eleştirerek, ülkenin propagandasında kendisini güçlü olarak tanıttığını ancak gerçek durumunun aksine yavaş ilerlediğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Rusya kendisini 'kudretli bir ayı' olarak görmemizi istiyor ama gerçekte bir 'bahçe salyangozu' hızıyla ilerliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendiren Rutte, Rus ordusunun sahadaki performansına yönelik yaratılmaya çalışılan algı ile gerçek arasındaki farka dikkat çekti.

Rusya'nın propaganda gücüne işaret eden Rutte, "Rusya bizim kendisini 'kudretli bir ayı' olarak görmemizi istiyor. Ancak Ukrayna'da bir 'bahçe salyangozu' hızıyla ilerlediği söylenebilir. Bu yüzden Rus propagandasına kanmayalım" ifadelerini kullandı. Bu yavaş ilerleyişin Rusya'ya maliyetinin çok ağır olduğunu vurgulayan Rutte, Rus ordusunun sadece aralık ayında yaklaşık 35 bin, ocak ayında ise 30 bin askerini kaybettiğini belirtti.

Brüksel'de dün düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na da değinen Rutte, Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rutte, "Avrupa daha fazla sorumluluk alarak liderlik rolü üstlendikçe, bu durum ABD'nin NATO'ya çok daha sıkı bağlanmasına yol açıyor. Washington'ın ittifaka olan taahhüdü devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yürütülen barış sürecine de değinen Rutte, sürecin zorluğunu ve zaman alacağını kabul ederek, Washington yönetiminin NATO müttefikleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Kanlar içinde yere yığıldı! Dans öğretmeni eski sevgilisi tarafından vuruldu

Eski sevgili dehşeti! Dans öğretmeni kanlar içinde yere yığıldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var