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Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı

Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
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İngiltere'de görülen bir casusluk davasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Rusya için çalıştıkları iddia edilen iki Bulgar asıllı şüpheli, polis baskınında çıplak halde yatakta bulundu. Casus şebekesi oldukça profesyonel çalışıyordu.

İngiltere'de görülen casusluk davasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Rusya için çalıştıkları iddia edilen iki Bulgar asıllı şüpheli,yapılan polis baskınında çıplak halde yatakta yakalandı.

Olayın ilginç yanı, yakalanan 43 yaşındaki Biser Dzhambazov'un aynı zamanda başka bir şüpheli olan 32 yaşındaki Katrin Ivanova ile birlikte yaşıyor olmasıydı. Polis baskın yaptığında Dzhambazov, Vanya Gaberova (29) adlı bir başka şüpheliyle çıplak halde yataktaydı.

Soruşturmada ortaya çıkan detaylara göre, operasyonun başında Orlin Roussev adlı bir baş casus bulunuyordu. Roussev, Rusya istihbaratından aldığı paraları diğer casuslara dağıtıyordu. 2021-2023 yılları arasında sadece Dzhambazov'a 204 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon TL) aktarıldı. Dzhambazov da bu paranın bir kısmını diğer şüphelilere dağıttı.

Casus şebekesi oldukça profesyonel çalışıyordu. Sahte basın kartları kullanıyor, kılık değiştiriyor ve hedeflerini takip ediyorlardı. Şebekenin en önemli faaliyetlerinden biri, Almanya'daki bir Amerikan üssünü gözetlemekti. Bu üste Ukraynalı askerlere eğitim verildiğini düşünüyorlardı.

Casuslar arasındaki ilişkiler de dikkat çekici. Gaberova'nın güzellik salonu işlettiği, Ivanchev'in eski erkek arkadaşı olduğu, Dzhambazov'un ise hem Ivanova ile yaşadığı hem de Gaberova ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Şu ana kadar sadece Roussev ve Dzhambazov suçlarını kabul etti. Diğer şüpheliler ise faaliyetlere katıldıklarını kabul etmekle birlikte, Rusya için casusluk yaptıkları iddiasını reddediyor. Ayrıca Ivanova'nın evinde bulunan 18 sahte kimlik ve pasaport da soruşturmanın önemli delilleri arasında.

Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı

Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKerem Ve:

Arada yastık vardır iyi bakın.. Bihter ve Behlül

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Haber YorumlarıSEN BİLME:

Yaw bu ne kadar ayıp birşey insanlara yatakta da rahat yok madem baskın yapacan önceden haber ver müsaitmisiniz diye. Nası bir toplum oldunuz siz ya.Yatakta çıplak diye hemen kötü birşeye çekiyorsunuz belki adamın üstüne tatlı yerken şerbet döküldü o an çıkardı onu temizleyim derken kadınında ayağı yerdeki fayansın çıkığına denk geldi takıldı o esnada elbise çart diye yırtıldı adamla beraber yatağa çıplak düştüler.insanların günahını almayın ayıp hemen aklınız şeye kayıyo:)

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Haber YorumlarıBükücü:

İş üstündeyken yakalanmışlar!

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