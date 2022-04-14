Rusya için büyük stratejik öneme sahip Mariupol'de Ukraynalı askerler böyle teslim oldu

24 Şubat'ta Putin'in emriyle Rus ordusu, Ukrayna topraklarını işgal etti. Yaklaşık iki aydır devam eden savaş, Ukrayna'nın birçok kentini yangın yerine çevirdi. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü, binlercesi ise yaralandı.

İşgal devam ederken İngiliz askeri istihbarat birimi bir rapor hazırladı. Bölgede yaşanan savaş ile ilgili güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşan yetkililer, Ukrayna'daki Kramatorsk ve Kostiantynivka bölgelerinin Rusya'nın saldırısına maruz kalacağı öngörüsünde bulundu.

1160 UKRAYNA ASKERİ TESLİM OLDU

Öte yandan raporda, Ukrayna'nın Mariupol'de Rus saldırılarına karşı savunmaya devam ettiği de belirtilirken bu sebeple çok sayıda Rus askeri ve ekipmanının da bölgede kalmaya zorlandığı belirtildi. Savaşın başından beri aralıksız olarak bombalanan Mariupol'de Ukrayna askerinin ise artık gücü tükenmiş durumda.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, bu sabah yaptığı açıklamada kentte binden fazla Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi, Ukrayna ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını duyurdu. Haftalardır kenti savunan Ukrayna ordusuna bağlı 36. Donanma Birliği'nin Facebook hesabında yayınlanan bir açıklamada, Mariupol'de son 24 saatte 1160 Ukraynalı askerin teslim olarak savaş eseri alındığını duyurdu. Savaş esirlerinden 176'sının subay ve 47'sinin kadın asker olduğu belirtildi.

PUTİN, NEDEN MARIUPOL'E BU KADAR ÖNEM VERİYOR?

Savaştan önce 400 binden fazla kişinin yaşadığı liman kenti Mariupol, sanayi ve tarım açısından önemli bir nokta. Ayrıca Ukrayna işgalinde Rusya için büyük stratejik öneme sahip. Rusya kenti ele geçirirse hem Azak Denizi'nde tam kontrol sağlayacak hem de 2014'te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas'ı birbirine bağlayacak. Böyle bir durumda Mariupol, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği ilk büyük kent olacak. Bu da Ukrayna'da ağır kayıplar yaşadığı ve ilerlemekte zorlandığı söylenen Rus ordusuna moral kazandıracak.