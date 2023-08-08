Rusya, Donetsk bölgesinde saldırı düzenledi: 7 ölü, 67 yaralı
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Rusya'nın Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda yerleşim yerleri hedef alındı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı saldırının Pokrovsk kentinde gerçekleştiğini duyurdu. Enkaz altında kalan kimsenin olmadığı belirtildi.
Rusya, Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırının Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentinde düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pokrovsk'ta 07.00 itibariyle kurbanlar hakkında bilgi; 7 kişi hayatını kaybetti. 29 polis memuru, 7 kurtarma görevlisi ve 2 çocuk olmak üzere 67 kişi yaralandı. Gece, tekrarlanan bombardıman tehdidinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldık" denildi.Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.