Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı

Rusya Federasyonu'nda devlet başkanı seçimi yapıldı. Sandık çıkış anketine Vladimir Putin, oyların yüzde 87,8'ini aldı.

GİRDİĞİ 5 SEÇİMİ DE KAZANDI

Rusya Devlet Başkanı Putin, yapılan son başkanlık seçimiyle birlikte girdiği 5 seçimi de kazanarak Rusya tarihine geçmiş oldu.

Merkez Seçim Komisyonu'nun yüzde 27,28 açılan sandık sayısına göre Putin, yüzde 87,8 oy, Haritonov yüzde 3,89 oy, Davankov yüzde 3,79 ve Slutskiy yüzde 2,97 oy aldı.

Seçimi 129 ülkeden 1115 uluslararası gözlemci ve uzman izledi. Türkiye'den de seçimleri Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik takip etti.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi. Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday olmuştu. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini almıştı. Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. İlk verilere göre sandıktan galip çıkan Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

"PUTİN SONSUZA KADAR İKTİDARDA KALMAK İSTİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Putin'in 'sonsuza kadar iktidarda kalmak' istediğini söyledi.

RUSYA'DAKİ SEÇİMLER

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de devlet başkanlığı seçiminde uzaktan elektronik oylama sistemini kullandı. Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 kayıtlı seçmen oy kullandı.

Seçimler hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapıldı. Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil 29 bölgede gerçekleştirildi. Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi.

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu. Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.