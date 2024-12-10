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Rusya'dan şaşırtan Esad açıklaması: Görevden ayrılmak kişisel kararıydı

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Muhaliflerin operasyonlar sonucu Şam'a kadar ilerlemesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Rusya'dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Esad'ın görevden ayrılmasının kişisel kararı olduğunu söyledi.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalif gruplar, 12 günde bir çok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirdi. Muhaliflerin başkent Şam'da da kontrolü ele geçirmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi devrilirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı.

SIĞINMA HAKKI VERİLMESİNİ BİZZAT PUTIN İSTEDİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov dün yaptığı açıklamada Beşar Esad'a siyasi sığınma hakkı verilmesi kararını bizzat Vladimir Putin'in verdiğini söyledi. "Suriye'de olanlar yalnızca Rusya'yı değil tüm dünyayı şaşırttı." diyen Peskov, açıklamasında Putin'in resmi programında Esad ile bir görüşme olmadığını da belirtti.

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bugün akılları karıştıran bir açıklama yaptı. Peskov, Esad'ın görevden ayrılmasının kişisel kararı olduğunu söyledi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Rusya'dan şaşırtan Esad açıklaması: Görevden ayrılmak kişisel kararıydı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bu kararı milyonlarca Suriyeli mülteci durumuna düşmeden vereydi ya. Gorbaçov gibi adil bir sistem inşa edip emekli olaydı da kendi ülkesinde bir malikanede huzurlu bir yaşam süreydi ya..!? Osmanlıya arkadan saldıran Fransızlara yardım eden bu Nusayri aşiretleri ülkenin 3'te 2'sini oluşturan Sünni leri yönetti yıllarca sömürdü. Mülteci durumuna düşen sünniler şimdi Esad ve ailesini ülkeden kovdu yeni düzen için birlik beraberlik şart.

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