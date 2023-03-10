Rusya'da siber terör! TV ve radyo yayınları hacklenerek sahte 'nükleer saldırı' uyarısı yapıldı

Rusya'da televizyon ve radyo yayınları, gerçekdışı "nükleer saldırı" uyarısıyla kesilerek, vatandaşlara radyasyon hapları almaları ve en yakın nükleer sığınaklara gitmeleri talimatı verildi. Rus yetkililer bu yayınları, medya kuruluşlarının sunucularını kıran ve içeriye sızan bilgisayar korsanlarına bağlayarak sorumluluğun onlara ait olduğunu açıkladı; suçu Ukrayna'ya attı.

Rusya'daki bazı televizyon ve radyo yayınları, ilginç bir anonsla yarıda kesildi. Televizyon ve radyolarının başında olanlar ne olup bittiğine anlam veremezken, aniden çalan siren sesleri korku dolu anlar yaşattı. Medya kuruluşlarının sunucularının kırılması sonucu yaşanan gerilimin nedeni çok geçmeden anlaşıldı.

GAZ MASKESİ TAKARAK SIĞINAKLARA İNMELERİ İSTENDİ

Moskova ve Yekaterinburg kentleri de dahil olmak üzere Sverdlovsk bölgesinde kesilen bütün yayınların akabinde, izleyicilerden, yaklaşan nükleer saldırıya karşı gaz maskesi takmaları ve sığınaklara inmeleri gerektiğini bildiren bir mesaj yayınlandı.

Mesajda ayrıca, radyasyon zehirlenmesine karşı potasyum iyodür hapları almaları çağrısında da bulunuldu.

"ACİLEN SIĞINAKLARA İNİN"

Ekrandan izleyicilere, "Acilen sığınaklara inin. Gaz maskelerinizi takın. Gaz maskesi yoksa pamuklu sargı bezi kullanın. Potasyum iyodür hapları alın. Sakin olun. Kendinizi daha kötü hissederseniz, en yakın tıbbi tesise gidin" şeklinde seslenilirken, ekranda bir kısmı kırmızı renkle gölgelendirilmiş bir Rusya haritası yer aldı. Haritanın altındaki yazıdaysa "Herkes derhal sığınağa" ifadeleri geçti.

"SORUMLULUK BİLGİSAYAR KORSANLARININ"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yanlış alarmdan bilgisayar korsanlarının sorumlu olduğunu söylerken, yapılan açıklamada, "Radyo istasyonları ve TV kanallarının sunucuları hacklendikten sonra Moskova'da sahte bir hava saldırısı alarmı yayınlandı" denildi.

SON HAFTALARDA ÜÇÜNCÜ SAHTE YAYIN

Bu hacklenme olayı, son birkaç hafta içinde bu türden üçüncü sahte yayın olmakla birlikte, radyasyondan korunma haplarının alınması yönünde bir uyarının yapıldığı ilk aldatmacalı duyuru olduğu kaydedildi.

RUSYA, SUÇU UKRAYNA'YA ATTI

Olayın sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmezken, Belgorod'daki yetkililer, 22 Şubat'ta yapılan bir önceki sahte uyarı için Ukrayna güçlerini suçlamıştı.