Rusya'da alışveriş merkezinde patlama
Rusya'nın Vladikavkaz kentindeki bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Terör saldırısı olduğu iddia edilen olay sonrasında binadan dumanlar yükseldiği ve binanın ağır hasar aldığı görülürken yerel medya 1 kişinin öldüğü 9 kişinin ise yaralandığı bilgisini paylaştı.
Rusya'nın Vladikavkaz kentindeki Alania Alışveriş Merkezi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar olayın bir terör saldırısı olabileceği iddiasında bulunurken görüntüler yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi.
AVM'DEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Rus medyasının servis ettiği görüntülerde patlamayla ağır hasar aldığı görülen AVM'den dumanlar yükseldiği ve gökyüzünü kapladığı görülüyor.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Acil servis ekiplerinin soluğu alışveriş merkezinde aldığı ve patlamada 1 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.