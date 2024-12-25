Rusya'da alışveriş merkezinde patlama

Rusya'nın Vladikavkaz kentindeki Alania Alışveriş Merkezi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar olayın bir terör saldırısı olabileceği iddiasında bulunurken görüntüler yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi.

AVM'DEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Rus medyasının servis ettiği görüntülerde patlamayla ağır hasar aldığı görülen AVM'den dumanlar yükseldiği ve gökyüzünü kapladığı görülüyor.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Acil servis ekiplerinin soluğu alışveriş merkezinde aldığı ve patlamada 1 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.