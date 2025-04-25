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Rusya, Afganistan'ın Diplomatik Temsilciliğini Büyükelçilik Seviyesine Yükseltti

Rusya, Afganistan'ın Diplomatik Temsilciliğini Büyükelçilik Seviyesine Yükseltti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu. Bu karar, iki ülke arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda alındı.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi kararı alındığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ve Afgan yetkilileri arasında dün görüşme gerçekleşti. Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani'nin katıldığı ve ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, Rus tarafı, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltme kararını Afgan yetkililere iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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