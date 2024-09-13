Rusya, 6 İngiliz diplomatı casusluk ve sabotaj suçlamalarıyla sınır dışı etti

Altı İngiliz diplomat, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk ve sabotaj faaliyetleriyle suçlanarak sınır dışı edildi.

İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği, konuyla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi, ancak büyükelçiliğin siyasi bölümünden olan diplomatların Eylül başında Rusya'dan ayrıldığı biliniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait devlet televizyonu Zvezda, diplomatların Moskova'dan ayrılışını gösteren görüntüler yayınladı ve onları doğrudan "casus" olarak nitelendirdi.

FSB, Londra'daki İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan sorumlu bölümünün, "siyasi ve askeri durumun tırmandırılmasını" koordine ettiğini ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta stratejik yenilgisini sağlamakla görevlendirildiğini iddia etti.

Bu açıklama, İngiltere'nin Ukrayna'nın Rusya içindeki hedeflere uzun menzilli füzeler kullanmasına izin verme çabalarında öncülük ettiği bir dönemde geldi.

FSB, Rusya'nın diğer İngiliz diplomatların benzer faaliyetlerde bulunduğu tespit edilirse erken ayrılmalarını isteyeceğini belirtti.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İngiliz Büyükelçiliği'nin Moskova'daki faaliyetlerinin diplomatik teamüllerin çok ötesine geçtiğini ve Rus halkına zarar vermeyi amaçlayan kasıtlı faaliyetler yürüttüğünü iddia etti.

Bu sınır dışı edilmeler, İngiliz Büyükelçiliği'nin Moskova'daki diplomat sayısının on yılların en düşük seviyesinde olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Bu arada, İngiliz Başbakanı Washington'a giderken, Vladimir Putin, Ukrayna'nın Batı füzeleriyle Rusya'daki hedeflere saldırmasına izin verilmesinin savaş eylemi olarak görüleceği konusunda uyarıda bulundu.

Ukrayna'nın Batılı müttefikleri yasağı kaldırırsa, Kyiv'in askerleri yakında ABD yapımı ATACMS ve İngiliz-Fransız Storm Shadow füzeleriyle Rusya içinde 300 km'ye (190 mil) kadar derinlikteki Rus askeri varlıklarına saldırabilecek - bu da çatışmanın seyrini önemli ölçüde etkileyebilecek bir yetenek.

Ukrayna, Rusya içine yönelik birkaç saldırı düzenledi, ancak bunlar kamikaze drone'larla gerçekleştirildi ve etkileri sınırlıydı.

Zelensky, aylardır Kyiv'in müttefiklerinden Ukrayna'nın Batı füzelerini Rus topraklarına ateşlemesine izin vererek desteklerini bir adım öteye taşımalarını istiyor.

Ancak Downing Street ve Beyaz Saray, böyle bir hamlenin Rusya'yı Batı ile doğrudan bir çatışmaya yönlendirebileceği endişesiyle şimdiye kadar bu tür saldırılara izin vermekte isteksiz davrandı.