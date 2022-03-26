Rusya, 292 Ukrayna askerinin öldürüldüğü konumu nasıl buldu? Aynı yöntem, Sedat Peker'in otelini bulmak için de kullanılmış

Rus lider Putin'in emriyle Rusya ordusu Ukrayna'yı işgal etti, şiddetli çatışmaların yaşandığı savaşta bir ay geride kaldı. Savaş boyunca binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti.

292 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rus ordusunun 18 Mart'ta Mıkolayiv kentine düzenlediği füze saldırısıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 292 Ukrayna askerinin öldürüldüğü saldırı sonrasında akıllara bu kritik konumun Rus askerleri tarafından nasıl öğrenildiği gelmişti. Rus güçlerinin, Ukrayna ordusunun ve yabancı paralı askerlerin gizli konumunu nasıl bulduğu öğrenildi.

YERİ "JEOLOKASYON" İLE TESPİT ETTİLER

Ukraynalı onlarca askerin kaldığı konum, "Bir şeyin dünya üzerindeki konumunu bulma işlemi" olarak bilinen jeolokasyon ile bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki detaylar üzerinden, o fotoğrafın çekildiği konumu, koordinatları ve uydu görüntüsüyle birlikte bulabiliyor. Devletlerin istihbarat güçleri de bu konuda oldukça profesyonel bir şekilde çalışarak kritik bilgilere erişebiliyor. Bu nedenle sahada sıcak çatışmaya giren ordularda akıllı cep telefonları yasaklanıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin konumunun da aynı binada konaklayan yabancı gönüllüler ve paralı askerler tarafından sosyal medyaya yüklenen paylaşımlar sayesinde öğrenildiği ortaya çıktı. Binanın içindeki kolon, gölgelerin açısı, o anda baz istasyonlarına bağlanan ve internete bağlanan yabancı telefon numaralarının saptanması gibi pek çok ipucu toplandı. Telefon sinyallerinin izini süren Rus istihbaratı, görüntülerin Mıkolayiv şehrinden yüklendiğini tespit etti. Rus istihbaratı ayrıca, videodaki seslerin frekanslarıyla oynayarak, insan seslerini kıstı ve civardaki böcek, kuş, uzaktan gelen araba sesi vb. sesleri ayırt etti.

Sedat Peker

PEKER'İN KALDIĞI OTEL DE AYNI YÖNTEMLE BULUNDU

Savaşta Ukrayna'nın ciddi bir kayıp vermesine sebep olan konum bulma işleminin, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı oteli bulan jeolokasyon yöntemiyle aynı olduğu öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları, Sedat Peker'in video yüklediği otelin toplantı salonundaki detaylar ile Dubai'deki otelleri eşleştirmiş ve otelin koordinatlarını bulmuştu.