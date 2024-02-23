Ruslar uzaya nükleer füze yerleştiriyor mu? Prof. Dr. Caşın: GPS sistemi çöker

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Haberler.com YouTube kanalında konuk olduğu yayında Rusya'nın uzaya nükleer füze yerleştirme iddialarını yorumladı.

Caşın, ABD kamuoyunu etkileyecek açıklamaların olduğunu belirterek "ulusal güvenlik tehdidi" adı altında bir toplantı yapıldığını söyledi.

"GPS SİSTEMİ ÇÖKER"

"Henüz aktif olmayan, yeni uydusavar kabiliyeti olan Rusya'nın dış uzay anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden bir açıklama geldi" diyen Caşın, böyle bir saldırının olması durumunda ABD GPS sisteminin ve stratejik alt yapısının çökeceğini vurguladı.

Caşın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, görüntü akışının kesilmesi demektir. Bu yeni silah sisteminin konvansiyonel mi yoksa nükleer mi olduğu henüz açık değil."

"ÇİN, YÜKSELEN GÜÇ"

Caşın, son olarak ABD ve Rusya'nın yanında Çin'in de yükselen güç olduğunu belirtti:

"ABD ve Rusya'nın birbirlerini takip ettiklerini görüyoruz. Ancak yükselen bir başka güç var, o da Çin. Çin, ABD'yi vurabilecek silahlar yerleştirmiştir."