Rus üst düzey general, Rus askerlerinin Ukrayna güçlerine karşı döşediği mayına basarak hayatını kaybetti

Rus General Vladimir Zavadsky, Rus güçlerinin düşmana karşı döşediği mayına basarak hayatını kaybetti. Rusya, ölüm koşullarını örtbas etmeye çalışırken, Ukrayna topçu saldırısında öldüğünü iddia ediyor.

Rus askerlerinin Ukrayna güçleri tuzak kurmak için cepheye yerleştirdikleri mayına basan Rus GeneralVladimir Zavadsky hayatını kaybetti.

Rus silahlı kuvvetlerinin 45 yaşındaki generalin ölümüyle ilgili koşulları örtbas etme girişiminde bulunduğunu ve generalin Ukrayna topçu saldırısında öldüğünü iddia etti.

Generalin ölümüyle ilgili soruşturmada, mayının başka bir Rus birimi tarafından düşman baskın gruplarına karşı korunmak amacıyla döşenip döşenmediği inceleniyor.

İki çocuk babası Zavadsky'nin 22 ay süren savaşta öldürülen 12. Rus general olduğuna oldu, ancak Ukrayna şimdiye16 Rus generalin öldüğünü iddia etti.

Bazı haberlerde askeri liderin Ukrayna'nın işgal altındaki Herson bölgesinde öldüğü iddia ediliyor.

Ölümü Rusya Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanmadı. Rus savunma bakanlığı çok nadir üst düzey generallerin ölümünü doğruluyor.

Generalin ölümü, mezun olduğuMoskova Kremlin Yüksek Askeri Komuta Okulu Mezunlarının Rusya Bölgelerarası Kamu Örgütü tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Rus Telegram kanalları da kaybı duyurdu.

Zavadsky, Taman Tümeni komutanı olarak görev yapıyordu

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