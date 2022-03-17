Rus ordusunun bombaladığı tiyatro binasında yürek yakan detay! Bahçesine Rusça 'çocuk' yazılmış

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 22'nci gününde devam ederken, Ukrayna'nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası Rus ordusu tarafından vuruldu.

"BU YAPILAN HİÇBİR ZAMAN AFFEDİLMEYECEK"

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

İçinde yüzlerce kişinin kurşunlardan ve bombalardan korunduğu tiyatro binasında yüzlerce kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu tiyatro binasıyla ilgili acı detaysa bölgenin uydu görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

Maxar şirketi tarafından yayınlanan görüntüleri, Rus saldırısıyla ilgili korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Sığınak olarak kullanılan binanın bahçesine havadan görülebilecek şekilde ve Rusça olarak 'ÇOCUK' yazılmıştı. Ukraynalı siviller, binada çocukların olduğunu ve bu sivil hedefin vurulmaması gerektiğini Rus güçlerine duyurmak istemişti. Ancak bu çaba yeterli olmadı.

"RUS İŞGALCİLERİN HEDEFİ SOYKIRIM YAPMAK"

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız" sözleri kullanıldı.

EN ÇOK VURULAN ŞEHİR MARİUPOL OLDU

450 bin nüfuslu Mariupol, Rus işgalinde en çok hedef alınan şehir oldu. Kızılhaç yetkililerinin bölgeden gönderdiği raporlara göre şehirdeki durum 'kıyameti' andıracak kadar kötü. Mariupol, Ukrayna'nın güneyinde, Rus destekli ayrılıkçıların bulunduğu bölgeyle Kırım'ın tam ortasında yer alıyor. Şehrin kontrolünün tamamen ele geçirilmesi Ruslara Azov Denizi'ne kadar olan bölgede büyük bir avantaj kazandıracak ve konvoyların geçişi için uzun bir kara yolu koridoru açacak. Şehir yetkilileri işgal başladığından beri şehirde en az 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak hayatını kaybedenlerin sayılmasının ve cesetlerin toplanmasının zorluğu nedeniyle bu sayının 20 bine kadar yükselebileceğini söylüyor.