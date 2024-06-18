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Rus lider Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine resmi ziyaret için Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a geldi. Rus lider Putin, havaalanında Kim Jong Un tarafından karşılandı. İki liderin sarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aranın ardından resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a geldi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang'a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un'un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı'nda Vladimir Putin'i şahsen karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Rus lider Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti

PUTİN'E SARILDI

Uçaktan inen ve Kim Jong Un tarafından karşılanan Putin'e, Kuzey Kore liderinin sarılması ise dikkat çekti. İki liderin samimi anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Rus lider Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Rus lider Putin ve Kuzey Kore lideri Kim'in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Dünya

Vladimir Putin Kim Jong Un Kuzey Kore Pyongyang Rusya Kore Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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