NATO Genel Sekreteri Rutte ile Romanya Cumhurbaşkanı Dan, düşen Rus İHA'sı sonrası telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının Romanya'nın Galati kentine düşmesi sonrası telefon görüşmesi yaptı. İki lider, olayı kınayarak savunma iş birliği ve dayanışma mesajı verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Romanya'nın Galati kentine Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) düşmesinin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, görüşmenin ardından sanal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla olayı kınayarak, savunma iş birliği ve dayanışma mesajı verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşerek NATO'nun Romanya ile mutlak dayanışma içinde olduğu güvencesini verdiğini belirtti. Olayda yaralananlar için geçmiş olsun dileklerini ileten Rutte, "NATO, müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırdır. İHA'lar dahil her türlü tehdide karşı caydırıcılığımızı ve savunmamızı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rutte, Rusya'nın pervasız eylemlerinin herkes için tehlike oluşturduğunu ve bu durumun sınır tanımadığının son olayla bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Dan ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Romanya topraklarında yaşanan 'en ciddi güvenlik olayı' olarak nitelendirdi. Romanya'nın egemenliğinin ihlal edildiğini belirten Dan, durumu şiddetle kınayarak olaydaki tüm sorumluluğun Rusya'ya ait olduğunu ifade etti.

NATO ve müttefiklerine dayanışmaları için teşekkür eden Dan, özellikle uçaksavar ve İHA savar kapasitesiyle hava savunmalarının güçlendirilmesi konusunda NATO ile yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Dan ayrıca, Romanya'nın güçlü bir müttefik olduğunu ve vatandaşlarının güvenliğinin tehdit edilmesini kabul etmeyeceğini bildirdi.

