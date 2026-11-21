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(ANKARA) - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sırasında iki seyir füzesi ve bir insansız hava aracının (İHA) NATO üyesi Polonya topraklarına düşmesi, Avrupa'da tepkilere yol açtı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, olayın Ukrayna'ya destek veren ülkelerin bölgede düzenlediği askeri tatbikatla aynı döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığını ileri sürerek, Rusya'yı "kasıtlı provokasyonla" suçladı.

Polonyalı yetkililerin açıklamalarına göre, dün sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları sırasında iki seyir füzesi ve jet motorlu bir İHA, Polonya'nın güneydoğusundaki üç ayrı noktaya düştü. Olaylarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, füzelerden birinin Ukrayna sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Nowy Lipowiec kırsalına düştüğünü açıkladı. Bakan, söz konusu mühimmatın Rus yapımı Kh-101 seyir füzesi olduğunu belirtti.

Füzenin düşme anı, bölgedeki bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede yaşayan Natalie Szponar, çocuklarını okula hazırladığı sırada önce bir ıslık sesi, ardından boğuk bir çarpma sesi duyduğunu anlattı. Yetkililer, ikinci füzenin Rudnik nad Sanem yakınlarına, jet motorlu İHA'nın ise Molodycz bölgesine düştüğünü bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya hava sahasının ihlalini "ciddi bir ihlal" olarak nitelendirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, " Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını tırmandırarak ve Avrupa topraklarında saldırgan bir gündem izleyerek sorumsuz bir kumar oynuyor. Bu, yalnızca Rusya'yı daha fazla yalnızlaştıracak ve Avrupalıların kararlılığını ve birliğini güçlendirecektir" dedi.

TUSK: TATBİKATIN YAPILDIĞI BÖLGEYE DÜŞMELERİ TESADÜF DEĞİL

Polonya Başbakanı Donald Tusk, olayın zamanlamasına dikkati çekerek, Rusya'nın hava sahası ihlalini "kasıtlı bir provokasyon" değerlendirdi. Tusk, Polonya askerlerinin desteğiyle Ukrayna'ya destek veren ülkelerin oluşturduğu "Gönüllüler Koalisyonu" tarafından Nowa Deba'da düzenlenen askeri tatbikata işaret ederek, "Bu cisimlerin, Polonya birliklerinin desteğiyle Gönüllüler Koalisyonu'nun askeri manevralar gerçekleştirdiği bölgenin yakınına düşmesi tesadüf değil" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüğünü belirten Tusk, "olayın tatbikatla aynı dönemde yaşanmasının tesadüf olmadığı konusunda" Rutte ile hemfikir olduklarını söyledi. Tusk, "Bu durum, önümüzdeki ayların hepimiz için büyük zorluklar barındıracağını açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı da NATO'dan ilave destek talep edeceklerini açıkladı. Füzelerin Polonya topraklarına düşmesi, İngiltere ve Fransa öncülüğünde oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu'nun, Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasının ardından yürütülebilecek askeri faaliyetlere hazırlık amacıyla düzenlediği "Koalicja 2026" tatbikatı sırasında meydana geldi.

Polonya'nın güneydoğusundaki Nowa Deba askeri eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta, 10 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 asker aktif eğitim faaliyetlerine katılırken, Polonya birlikleri lojistik destek sağlıyor. Tatbikatın genelinde 11 ülke yer alıyor.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARINDA EN AZ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın dünkü saldırılarında en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 30 kişinin yaralandığını söyledi. Zelenski, "Ruslar bu saldırıyı Ukrayna'nın birçok kentine ve bölgesine yaydı. Hedeflerin tamamı, insanların yaşamlarını sürdürmesini sağlayan sıradan sivil altyapı tesisleriydi" dedi.

Rus füzeleri ve İHA'larının başkent Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki üç köprüyü ve Lviv'deki bir istasyonu hedef aldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde savunma sanayisi tesisleri ile enerji ve ulaşım altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini doğruladı. Bakanlık, Kiev'de hedef alınan kara yolu ve demir yolu köprülerinin, Ukrayna ordusunun Donbas'taki çatışma bölgelerine silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanıldığını öne sürdü. Rusya ayrıca Odessa bölgesindeki liman altyapısını ve Ukrayna ordusunun askeri amaçlarla kullandığını iddia ettiği gemileri de vurduğunu bildirdi.

Kaynak: ANKA