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Rus casus Anna Chapman: Cinsellik silahım oldu

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Rusya'nın ajanı olarak İngiltere'de görev yaparken ifşa olan Anna Chapman, kaleme aldığı kitapta cinselliği bir silah olarak kullandığını belirterek "Lordlar ile şeyhler her gördükleri yerde elimi öpüyor, bana parlak gelecek vadediyorlardı" ifadelerine yer verdi.

Gerçek adı Anna Vasilyevna Kuşenko olan Anna Chapman, ajanlık yapmak adına Rusya tarafından İngiltere'ye gönderildi. Burada Alex Chapman ile evlenerek Anna Chapman adını alan casus, 2010 yılında FBI tarafından yürütülen federal soruşturmada ifşa oldu.

Rus casus Anna Chapman: Cinsellik silahım oldu

YAŞADIKLARINI KALEME ALDI

Bu gelişmenin ardından Rus Dış İstihbarat Servisi tarafından görevine son verilen "Kızıl Ajan" lakaplı Anna, casusluk süreci boyunca yaşadıklarını kaleme aldı. "Bondianna" ismini verdiği kitabında bilgi almak için görüştüğü lord ve şeyhlerden bahseden Anna, ilginç itiraflarda bulundu.

Rus casus Anna Chapman: Cinsellik silahım oldu

"CİNSELLİK SİLAHIM OLDU"

Gizli silahının cinsellik olduğunu ve cinselliği sayesinde çevresindekileri kandırmanın kolay olduğunu belirten kızıl ajan dizelerinde, "Lordlar ile şeyhler her gördükleri yerde elimi öpüyor, bana parlak gelecek vadediyorlardı" ifadelerine yer verdi.

Rus casus Anna Chapman: Cinsellik silahım oldu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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