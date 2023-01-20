Rumen gençler Andrew Tate'in sosyal medyada kendileriyle nasıl temas kurduğunu anlattı

Romanya’da gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Andrew Tate ve kardeşi Tristan'ın insan ticareti ve tevacüz ile suçlandığı soruşturma devam ediyor.

Lucy Williamson

BBC News, Bükreş

Romanya’da gözaltına alınan influencer Andrew Tate ve kardeşi Tristan'ın "insan ticareti" ve "tecavüz" ile suçlandığı soruşturma sürüyor. BBC'ye konuşan Rumen gençler, iki kardeş tarafından sosyal medyada hedef alındıklarını anlattı.

Daria Gusa, Instagram üzerinden Andrew Tate'e ait olduğu düşünülen bir hesaptan mesaj almaya başladığında henüz 16 yaşında ve lisedeydi.

Tate, Daria'dan neredeyse 20 yaş büyüktü.

Kendisine gelen mesajda sadece "Romanyalı kız" ve yanında bir çilek emojisi yazdığını anlatan Daria, "Kafam çok karıştı çünkü sadece 200 takipçim vardı ve hesabım özeldi" diyor.

Daria, BBC'ye konuşan ve Andrew Tate ile kardeşi Tristan tarafından hedef alındığını anlatan iki kişiden bir tanesi.

Tate kardeşlerin aynı formülü uygulayarak birçok kişiyi hedef aldığını öne süren Daria, "Bizim lisede olduğumuz belliydi, sosyal medya hesaplarımızda yazıyordu. Bence masum ve saf genç kızları bulmaya çalışıyorlardı" diyor.

Kendisine gelen mesajın ekran görüntüsünü paylaşan Daria, mesajı yanıtlamadığını ancak bazı arkadaşlarının cevap verdiğini söylüyor.

Romanyalı bir siyasetçinin kızı olan Daria şu anda İngiltere'de bir üniversitede okuyor ve kendi deneyimini paylaşabileceğini hissediyor.

Ancak herkes Daria gibi hissetmiyor.

Tate kardeşler şu anda Romanya'da 30 günlük bir süre için gözaltında tutuluyor. Kendilerine yöneltilen "insan ticareti" ve "tevacüz suçlamalarını" reddediyor.

İnternette dolaşan bazı videolarda Tate'in izleyicilerine sosyal medyada kadınlar ile nasıl iletişim kurabilecekleri konusunda bilgi verdiğini görebiliyoruz.

Videolarda bir tanesinde Tate, "Deneyimlerime göre, merak uyandıran ve onlara yanıt vermeleri için ilham veren şey, nerede olduklarını sormak. Mesajlarımda bazen entrika yaratmak için de cümlenin sonuna tamamen anlamsız bir emoji koyuyorum, mesela bir kiraz, portakal veya çilek" diyor.

Daria, yaşadıklarını anlattıktan sonra birçok genç erkeğin onu yalan söylemekle suçladığını ve 36 yaşındaki Andrew Tate'e hayran olduklarını paylaşıyor:

"Liseden tanıdığım erkekler bile Andrew Tate'den mesaj aldığımı söylediğim için bana yalancı diyorlar. Bu çok büyük bir sorun. Bunan 20 yıl sonra 2 milyon Andrew Tate ile karşı karşıya kalabiliriz."

Andrew Tate, kadınları manipüle etme ve sömürme konusunda internette verdiği desleri tanıtmak için şu ifadeleri kullanıyor:

"10 yılı aşkın süredir web kamerası stüdyosu işletiyorum. Çalışanlarımın yüzde 50'sinden fazlası çalıştıkları dönemde kız arkadaşımdı ve üstelik hiçbiri benimle tanışmadan önce yetişkin eğlence endüstrisinde değildi."

25 yaşından büyük hiçbir kadınla ilişki yaşamayacağını söyleyen Andrew Tate, yaptığı işi, "Bir kadınla tanışıp birlikte biraz vakit geçirmek, daha sonra onunla birlikte olup kendime aşık etmek, istediğim her şeyi yapmasını sağlamak ve sonunda web kamerasının karşısına geçmesini sağlayıp birlikte zengin olmak" diye tanımlıyor.

BBC'ye konuşan ve gerçek ismini vermek istemediği için Gabriela ismini kullandığımız bir diğer genç kadın ise Andrew Tate'in kardeşi Tristan'dan sosyal medyada mesaj aldığında 17 yaşındaydı.

Gabriela'ya gönderilen mesajda, "Çok güzelsin" yazıyordu.

"Konuşmayı hep aynı şekilde başlatıyor. Bunu başkalarıyla da yaptığının farkındaydım" diyen Gabriela, arkadaşlarının da benzer mesajlar aldığını söylüyor.

Andrew Tate, eğitim videolarından bir tanesinde "Çok güzelsin" ifadesinin açılış cümlesi için fena olmadığını, ancak en iyi örneğin "Seni neden etrafta görmüyorum, saklanıyor musun?" sorusu olduğunu anlatıyor.

Andrew Tate, bu mesajı alan kişilerin yüzde 99'unun "Hayır saklanmıyorum" diye cevap verdiğini öne sürüyor.

Gabriela'nın başına gelen de tam olarak bu.

Kendisine gönderilen ikinci mesajda "Seni daha önce gördüğümü hatırlıyorum, bu mümkün mü? Nerede saklanıyorsun?" ifadesinin kullanıldığını anlatan Gabriela, "Görmüş olabilirsin, saklanmıyorum" yanıtını verdiğini söylüyor.

Gabriela, Tristan'ın daha sonra buluşma davetlerini reddettiğini ve hakkında açıklayıcı bir video yayınladıktan sonra aralarındaki iletişimin birden kesildiğini söylüyor.

BBC, Andrew ve Tristan Tate'in hesaplarından gönderdildiği öne sürülen bu mesajlara dair kanıt gördü ancak mesajların gerçekten iki kardeş tarafından gönderildiğini doğrulayamadı.

BBC, genç kadınların suçlamalarını ve mesajlardan alınan ekran görüntülerini, avukatları aracılığıyla Tate kardeşlere gönderdi ve bu konuda açıklama talep etti.

Henüz resmen suçlanmayan Tate kardeşler aleyhine kanıtlar şimdilik kamuoyundan gizleniyor.

Tate kardeşlerin 30 günlük gözaltı süresi yaklaşık bir hafta sonra sona eriyor.