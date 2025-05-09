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Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi

Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi
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Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümü etkinliğinde skandal anlar yaşandı. Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannou'nun da katıldığı törende, sahneye "Geri döneceğiz" sloganıyla birlikte KKTC'nin gözde turizm şehri Girne'nin fotoğrafı yansıtıldı. Etkinlikte konuşan İoannou, "EOKA mücadelesi geçmişe ait değildir. O, bugünün ve geleceğin pusulasıdır" dedi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde, terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

RUM BAKAN, EOKA'NIN KANLI MİRASINI SAHİPLENDİ

Etkinliğe katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İçişleri Bakanı Konstantinos İoannou, burada yaptığı konuşmada EOKA'nın kanlı mirasını sahiplenerek skandal ifadeler kullandı. Rum yönetiminin adanın kuzeyine yönelik hedeflerinden asla vazgeçmeyeceğini belirten İoannou, "EOKA mücadelesi geçmişe ait değildir. O, bugünün ve geleceğin pusulasıdır." dedi.

Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdiGKRY İçişleri Bakanı Konstantinos İoannou

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN "EOKA'NIN MÜCADELESİ ASLA UNUTULMAYACAK" MESAJI

Konuşmasının devamında terör örgütü EOKA'nın önemine vurgu yapan İoannou, "Çocuklarımıza tarihin bitmediğini öğretmeliyiz. Çocukların etkinliğe katılımı net bir mesaj veriyor; öğrenen, önemseyen, onurlandıran yeni nesiller olduğu sürece EOKA'nın mücadelesi asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

GİRNE'NİN İŞGALİNİ İSTEDİLER

Öte yandan etkinlik sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) önemli turizm merkezi Girne'nin bir fotoğrafı da dev ekrana yansıtıldı. Fotoğrafın altında ise, "Geri döneceğiz!" sloganı yer aldı. Bu durum, etkinlikteki bazı katılımcılar tarafından coşkuyla karşılanırken Rum bakanın da tezahüratları alkışladığı görüldü.

Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi

Bu ifadeler ve özellikle Girne fotoğrafının sloganla birlikte sergilenmesi, Türkiye ve KKTC'de tepkilere neden oldu. Söz konusu eylemlerin, bölgedeki gerginliği artırmaya yönelik provokatif adımlar olduğu değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs'ta 1955 yılında kurulan terör örgütü EOKA, adayı Yunanistan'a bağlama hedefiyle kanlı saldırılar düzenlemiş ve yüzlerce Kıbrıslı Türk'ü katletmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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