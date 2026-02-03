Haberler

Roblox üzerinden tanıştıkları kişi tarafından kaçırılan iki kız kardeş kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletinde, çevrim içi oyun platformu Roblox üzerinden tanıştıkları bir kişi tarafından kaçırılan 12 ve 14 yaşlarındaki iki kız kardeşin yaşadıkları, dijital platformlardaki çocuk güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Polis operasyonuyla kurtarılan çocuklarla ilgili şüpheli tutuklanırken, olay oyun ve sosyal medya ortamlarındaki riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

  • ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 12 ve 14 yaşlarındaki iki kız kardeş, Roblox üzerinden tanıştıkları 19 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldıktan sonra polis operasyonuyla kurtarıldı.
  • 19 yaşındaki şüpheli, adam kaçırma ve çocukların velayet haklarını ihlal suçlamalarıyla tutuklandı.
  • Kız kardeşler fiziksel olarak zarar görmedi ancak psikolojik destek sağlanacak.

ROBLOX'TA TANIŞTILAR, İLETİŞİM AYLARCA SÜRDÜ

Yetkililerin verdiği bilgiye göre kız kardeşler, Roblox üzerinden tanıştıkları şüpheliyle daha sonra sosyal medya uygulamaları üzerinden de iletişime geçti. Şüphelinin uzun süre çocuklarla temas kurarak güven kazandığı,romantik mesajlar gönderdiği, onlara yemek sipariş ettiği ortaya çıkarken, bu sürecin aileden gizli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

ŞÜPHELİ EYALETLER ARASI YOLCULUK YAPTI

Polis, 19 yaşındaki zanlının başka bir eyaletten Florida'ya gelerek çocuklarla buluştuğunu ve onları ailesinden habersiz şekilde yanına aldığını tespit etti. Kızların kaybolduğunun bildirilmesi üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı takip sonucunda şüphelinin kullandığı araç durduruldu ve iki kız kardeş sağ salim kurtarıldı. Yetkililer, çocukların fiziksel olarak zarar görmediğini ancak psikolojik destek sağlanacağını açıkladı.

19 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli, adam kaçırma ve çocukların velayet haklarını ihlal suçlamalarıyla tutuklandı. Zanlının yargı sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

Olayın ardından polis ve uzmanlar, çocukların çevrim içi oyun ve sosyal medya platformlarında tanımadıkları kişilerle iletişim kurmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek aileleri daha dikkatli olmaya çağırdı.

Elif Yeşil
