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Riyad'daki Kral Halid Havalimanı saldırısında Pakistanlı 1 kişi öldü, 11 yaralı

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Riyad'daki Kral Halid Havalimanı saldırısında Pakistanlı 1 kişi öldü, 11 yaralı
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GACA, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda Pakistan uyruklu 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların hastanelere sevk edildiği, havalimanında hasar oluştuğu ve Yemen'deki Husiler'in saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

SUUDİ Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda Pakistan uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından yapılan açıklamada, dün başkent Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamada, saldırı sonucu Pakistan uyruklu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralanan 11 kişinin gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla derhal çeşitli hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Saldırının havalimanında hasara da yol açtığı belirtilirken, oluşan hasarın boyutuna ilişkin tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Yemen'deki Husiler, son günlerde söz konusu havalimanını tekrar eden saldırılarla hedef almayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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