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Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

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İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Reisi'nin önce cemaat ile namaz kıldığı sonra ise Tebriz'e doğru yola çıkmak üzere kırıma uğrayan helikoptere bindiği görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan ve dönüş yolunda helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikoptere binerken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

İran televizyonu, helikopter kazasında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin son görüntüleri paylaştı. Helikopter kazasından dakikalar önce çekilen görüntüler "Kazanın Anlatısı" isimli bir belgesel ile İran televizyonunda yayınlandı.

Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

HELİKOPTERE BİNERKEN ÇEKİLDEN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, İbrahim Reisi'nin önce cemaat ile namaz kıldığı ardından ise Tebriz'e doğru yola çıkmak üzere kazanın yaşanacağı helikoptere bindiği görüldü.

Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıİbrahim Reisi'nin helikoptere bindiği anlar

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını bildirilmişti.

Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İbrahim Reisi Helikopter Tebriz Cemaat İran Politika Dünya Güncel Haberler

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