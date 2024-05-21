Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

İran'da, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetindekiler için törenler düzenleniyor. On binler tarafından dualarla uğurlanan Reisi, perşembe günü defnedilecek.

Doğu Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için ilk tören Tebriz'de gerçekleştirildi. Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla, dualar ve ağıtlar eşliğinde Şüheda Meydanı'ndan Musalla Meydanı'na götürüldü.

YILMAZ VE FİDAN DA CENAZEYE KATILACAK

Merasimler bugün Kum kentinde yarın da Tahran'da devam edecek. Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentinde perşembe günü düzenlenecek törenle defnedilecek. Cenazeye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir getirildi. İran dini lideri Hamaney, Muhbir'in ülkeyi 50 gün içerisinde seçime götüreceğini söyledi.

İbrahim Reisi