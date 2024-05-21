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Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin perşembe günü defnedilecek cenazesine, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

İran'da, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetindekiler için törenler düzenleniyor. On binler tarafından dualarla uğurlanan Reisi, perşembe günü defnedilecek.

Doğu Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için ilk tören Tebriz'de gerçekleştirildi. Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla, dualar ve ağıtlar eşliğinde Şüheda Meydanı'ndan Musalla Meydanı'na götürüldü.

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

YILMAZ VE FİDAN DA CENAZEYE KATILACAK

Merasimler bugün Kum kentinde yarın da Tahran'da devam edecek. Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentinde perşembe günü düzenlenecek törenle defnedilecek. Cenazeye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir getirildi. İran dini lideri Hamaney, Muhbir'in ülkeyi 50 gün içerisinde seçime götüreceğini söyledi.

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacakİbrahim Reisi

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Özcan Özcan:

reisiye ateizme deizme katkılarından dolayı teşekkür ederim.

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Onemli Degil:

Ozellikle Fidan, WC ye Giderken Bile Bosa Adim Atmaz..

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sade vatandaş:

reisiyi anıtkabire gömelim toprağı bol olsun püsküllü gibi atamızı pek çok severdi ama bir türlü işlerin yoğunluğundan fırsat bulup anıt kabiri ziyaret edememişti şimdi vakti bol

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