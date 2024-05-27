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Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin naaşı, bedeni tamamen yandığı için yüzüğünden teşhis edildi. 2020 yılında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cesedi de yüzüğünden teşhis edilmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helipkopter kazası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. New York Times gazetesi, "Aramalar, arama ekipleri, dronlar: İran Cumhurbaşkanı'nı bulmak için 17 saat" başlıklı yazısında kaza sonrası kaza sonrasına ilişkin çarpıcı detaylara yer verdi.

REİSİ, YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS EDİLDİ

NYT, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan'ın naaşlarının tanınmayacak derecede yandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi yüzüğünden, Dışişleri Bakanı Emir-Abdullahiyan ise saatinden teşhis edildi.

Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı

AKILLARA KASIM SÜLEYMANİ'Yİ GETİRDİ

2020 yılında Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırasında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin cesedi de yüzüğünden teşhis edilmişti.

Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ

ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonucu İranlı Komutan Kasım Süleymani hayatını kaybetmişti. Süleymani'nin cesedi taktığı yüzükten teşhis edilmişti. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Süleymani'ye ait yüzük görülmüştü. Pentagon olayın ardından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Kasım Süleymani Helikopter İran Politika Dünya Güncel Haberler

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