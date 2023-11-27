Rehine takasına damga vuran görüntü! İsrailli rehine, Kassam Tugayına aşık mı oldu?

İsrail ve Hamas arasında varılan esir takası anlaşmasında 3. rehine takası gerçekleşti. Hamas, elindeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu vatandaşı Kızılhaç'a teslim ederken İsrail de 39 Filistinliyi serbest bıraktı.

Yapılan son takasla birlikte, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 40 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 117 Filistinli serbest bırakıldı. Öte yandan 4 günlük ateşkes sürecinde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ndeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esirin Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildiği bildirildi. Sosyal medyada yayılan bir rehinenin bırakılma videosu ise gündem oldu.

Videoda Hamas üyesi bir kişi Maya isimli rehineyi uğurlarken duygusal görüntüler kaydediliyor. Bunun bir propaganda videosu mu yoksa rehine ile Hamas üyesi arasında bir yakınlaşma mı olduğu ise merak konusu oldu.

14 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.