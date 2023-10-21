İsrail'in günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze'ye insanı yardım için Refah Sınır kapısı açıldı. Ancak ilaç, tıbbi malzeme ve gıdanın bulunduğu 20 tırın geçişine izin verildi. Günlerdir aç susuz can çekişen Gazze halkı için sadece 20 tırın geçişine izin verilmesi yardımların yeterli olmayacağı konusunda endişe yarattı.

Refah Sınır kapısı açıldı ancak Gazze için giden yardım tırlarının sayısı düşündürücü

İsrail'in 2 haftadır bombaladığı Gazze'de halk zor durumda. İsrail'in tam ambargo uyguladığı Gazze'ye günlerdir su, yakıt, ilaç, elektrik ve gıda giremezken bugün Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez yardım tırlarının geçişine izin verildi. Ancak sadece 20 tırın geçişine izin verilmesi yardımların yeterli olmayacağı konusunda endişeye neden oldu.