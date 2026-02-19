Haberler

Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var

Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var Haber Videosunu İzle
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:
İsrail'in Ramazan ayının ilk gününde Batı Şeria'da Mihmas beldesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve yüzlerce koyunun çalındığı bildirildi; Batı Şeria'daki gerginlik ve insani sorunlar derinleşiyor.

  • İsrail güçleri, Ramazan ayının ilk gününde Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas beldesine baskın düzenledi.
  • Baskında 5 Filistinli yaralandı ve Nasrullah Muhammed Cemal Ebu Siyam adlı bir kişi hayatını kaybetti.
  • Saldırı sırasında Filistinlilere ait 200 baş koyun çalındı.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail güçlerinin, Ramazan ayının ilk gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas beldesine baskın düzenlediği açıklandı. Açıklamaya göre İsrailliler ateş açtı; 5 Filistinli yaralandı, Nasrullah Muhammed Cemal Ebu Siyam adlı bir kişi hayatını kaybetti.

SALDIRILAR VE ÇALINAN HAYVANLAR

Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırı sırasında Filistinlilere ait 200 baş koyunun da çalındığı bildirildi. Olayın Ramazan ayının ilk günü yaşanması, bölgede gerginliği daha da artırdı.

BATI ŞERİA'DA GERİLİM ARTIYOR

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonların ardından Batı Şeria'daki ihlaller arttı. Saldırının yaşandığı bölgede hem öldürme hem gözaltı hem zorla yerinden etme gibi olayların devam ettiği belirtildi. Ayrıca Hebron kentinde çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

İNSANİ SORUNLAR DERİNLEŞİYOR

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda ve temel ihtiyaçlar konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Gazze'de çok sayıda kişi, Ramazan'a saldırıların gölgesinde girerken yardımların yetersiz kaldığını ifade ediyor. Bu durum, halkın iftar ve sahur için yardım kuruluşlarından destek almak zorunda kalmasına yol açtı.

