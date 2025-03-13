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PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

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Terör örgütü SDG yöneticilerinden Salih Müslim "Şara hükümeti ile uzun süredir görüşme halindeydik. ABD ya da başka bir ülkenin yönlendirmesi veya talimatı ile masaya oturmadık. Kararlarımıza kimsenin karışmasına izin vermeyiz" dedi. Suriye'de özerklik taleplerinin olmadığını belirten Müslim "Türkler bize komşu ve dost bir millet. Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan 8 maddelik anlaşmanın yankıları sürerken SDG yöneticilerinden Salih Müslim, Türkiye Gazetesi'ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TRUMP YÖNETİMİNE ÇOK BEL BAĞLAMIYORUZ"

Müslim "Şara hükûmeti ile uzun süredir görüşme halindeydik. ABD ya da başka bir ülkenin yönlendirmesi veya talimatı ile masaya oturmadık. İç yapımıza ve nihai kararlarımıza kimsenin karışmasına izin vermeyiz. Suriye'nin kuzey ve doğusuna yönelik yarın 'çekiliyoruz' kararı çıkabilir. Planlarımızı ABD ya da koalisyonun varlığı üzerine yapmıyoruz. Doğrusu Trump yönetimine çok bel bağlamıyoruz. Ancak bu dostlarımızla hiçbir şeyi istişare etmiyoruz demek de değil" ifadelerini kullandı.

"UZLAŞILAN 8 MADDE KESİNLİKLE DOĞRU"

Gelinen noktayı "Öcalan'ın çağrısı ile de uyumlu ve paralel sonuç" olarak nitelendiren Müslüm "Süreçten ümitliyiz. Komisyonlar kısa sürede kurulacak ve petrol alanları, gümrükler ve silahlı güçlerin entegrasyonu aşamasına geçeceğiz. Anlaşmaya uyacağız" ifadelerini kullandı. Şam'da açıklanan 8 madde ve sonrasında özellikle PKK-YPG kanadından yapılan farklı yorumlar yapıldı. PYD Başkanlık Konseyi Üyesi ve Eski Başkanı Müslüm "Uzlaşılan 8 madde kesinlikle doğru. Bu konuda yapılan spekülasyonlara itibar edilmemeli" dedi.

"TÜRKLER BİZE KOMŞU VE DOST BİR MİLLET"

Türkiye'nin Öcalan üzerinden yaptığı hamleyi "tarihi değiştirecek bir gelişme" olarak nitelendiren Müslüm "Öncelikle Orta Doğu denklemi bu barış sürecinden güçlü bir biçimde etkilenir. Biz Türkiye düşmanlığı ekilerek bir yere varılacağına inanmıyoruz. Türkler bize komşu ve dost bir millet. Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz. Suriye'de demokratik katılım çerçevesinde var olmak için bu adımı attık. Türkiye ve Suriye halkının parçası ve kardeş hukuku dahilinde yaşamak istiyoruz. Suriye'de bir özerklik talebimiz yok. Siyasi hiçbir ön şartta sunmuyoruz. Eşit temelde adil bir yönetim istiyoruz" şeklinde konuştu.

ANLAŞMANIN 8 MADDESİ

Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmada 8 madde yer alıyordu. İşte bu maddeler;

1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıduyarlı:

Sayın cumhurbaşkanımız ve devlet beyin barışçıl ve diplomasi ile çözdüğünü gördük sosyal medyada sözde aydınlar bittik öldük mağvolduk aha türkiye bölündü sözleri ile kandan beslenen vampirlere gelsin bu mesaj evde oturduğun yerde mehmetçiğin ve kürtlerin ölmesini kimse istemiyor biliyorum trol diyeceksiniz.Veya ne derseniz deyin herkesin yaşamaya hakkı var türkü ve kürdü hedef tahtasına koyarak oy ve kitle toplamaya çalışanlara inanmayın arkadaşlar bizim bizden başka dostumuz yok

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Haber YorumlarıZülfikar:

niye amerikanın helikopteri ile geldiniz anlaşmaya??? ne işin var amerikanın orda??? amerikanın bir çıkarı yokmu???

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Haber Yorumlarıduyarlı:

biz müslümanız kendisi için istediği birşeyi kardeşi için istemeyen bizden değildir hadisi şerifi var kürtlere evet haksızlık edildi dilleri yasaklanı yok sayıldı kabul ediyorum ama hükümet farklıdır devlet farklıdır.Devlete küstürdüğümüz kardeşlerimize sarılma zamanı geldi gerçekten vatanımız büyük ve herkese yeter onlar ilk okulda türkçe öğreniyorsa bizlerde ilk okulda kürtçe öğrene biliriz oyuna gelmeyin vallahi arkadaşlar vatanını seven işini en iyi yapandır siyasiler işini yapıyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

eğer anlaşma maddeleri bunlarsa itiraz edilecek bir şey yok sonradan yan çizmezlerse bu maddelerle kendi mülklerinde suriyenin eğemenliği altında yaşamayı kabul ediyorlar ama diğer bölgelerde suriyelilerin topraklarını işgal edenler kürtler için aynı şeyi söylemek zor

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Haber YorumlarıCece Cece:

bunlara inanan varmi?

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Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Neden ayrı devlet olmak istesinler ki? Devlet olmak demek vergi adı altında vatandaşını soyup soğana çevirmek demek. Can güvenliğini sağlayamayıp sokak köpeklerinden, 40 çeşit sabıkalı suçludan koruyamamak demek. Kürtler devlet kurarsa Kürtlerden vergi mi toplayabilirler? En güzeli hazır bunları kuzu kuzu ödeyenlerin yanında her türlü bedava hizmetten yararlanmak!..

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Duy da inanma. Yalan söylemek parayla değil ya...

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu açıklamadan en çok chp rahatsız olur. çünkü terör devam etsin, kan aksın ki iktidar eleştirisi yapabilecekleri malzeme olsun ellerinde. sonra da seçimlerde onlarla işbirliği yaparlar. PAZARLIK YOK DİYE DEM DE ÖCALAN DA AÇIKLAMA YAPIYOR, pkk ateşkes ilan etmiş, pyd suriye merkezi hükümetine bir anlamda teslim oldu, ama hala iflah olmaz solak tayfa boş edebiyat yapıyor

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