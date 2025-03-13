PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan 8 maddelik anlaşmanın yankıları sürerken SDG yöneticilerinden Salih Müslim, Türkiye Gazetesi'ne dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TRUMP YÖNETİMİNE ÇOK BEL BAĞLAMIYORUZ"

Müslim "Şara hükûmeti ile uzun süredir görüşme halindeydik. ABD ya da başka bir ülkenin yönlendirmesi veya talimatı ile masaya oturmadık. İç yapımıza ve nihai kararlarımıza kimsenin karışmasına izin vermeyiz. Suriye'nin kuzey ve doğusuna yönelik yarın 'çekiliyoruz' kararı çıkabilir. Planlarımızı ABD ya da koalisyonun varlığı üzerine yapmıyoruz. Doğrusu Trump yönetimine çok bel bağlamıyoruz. Ancak bu dostlarımızla hiçbir şeyi istişare etmiyoruz demek de değil" ifadelerini kullandı.

"UZLAŞILAN 8 MADDE KESİNLİKLE DOĞRU"

Gelinen noktayı "Öcalan'ın çağrısı ile de uyumlu ve paralel sonuç" olarak nitelendiren Müslüm "Süreçten ümitliyiz. Komisyonlar kısa sürede kurulacak ve petrol alanları, gümrükler ve silahlı güçlerin entegrasyonu aşamasına geçeceğiz. Anlaşmaya uyacağız" ifadelerini kullandı. Şam'da açıklanan 8 madde ve sonrasında özellikle PKK-YPG kanadından yapılan farklı yorumlar yapıldı. PYD Başkanlık Konseyi Üyesi ve Eski Başkanı Müslüm "Uzlaşılan 8 madde kesinlikle doğru. Bu konuda yapılan spekülasyonlara itibar edilmemeli" dedi.

"TÜRKLER BİZE KOMŞU VE DOST BİR MİLLET"

Türkiye'nin Öcalan üzerinden yaptığı hamleyi "tarihi değiştirecek bir gelişme" olarak nitelendiren Müslüm "Öncelikle Orta Doğu denklemi bu barış sürecinden güçlü bir biçimde etkilenir. Biz Türkiye düşmanlığı ekilerek bir yere varılacağına inanmıyoruz. Türkler bize komşu ve dost bir millet. Biz ayrı bir devlet peşinde değiliz. Suriye'de demokratik katılım çerçevesinde var olmak için bu adımı attık. Türkiye ve Suriye halkının parçası ve kardeş hukuku dahilinde yaşamak istiyoruz. Suriye'de bir özerklik talebimiz yok. Siyasi hiçbir ön şartta sunmuyoruz. Eşit temelde adil bir yönetim istiyoruz" şeklinde konuştu.

ANLAŞMANIN 8 MADDESİ

Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmada 8 madde yer alıyordu. İşte bu maddeler;

1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.