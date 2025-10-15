Putin ve Şara, Suriye'nin Geleceği İçin Moskova'da Buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye lideri Ahmed Şara, 2014 Aralık ayında Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Moskova'da bir araya geldi.

Reuters ve AFP Haber ajanslarına konuşan iki Suriyeli kaynak Şara'nın görüşmede Suriyelilere karşı suç işlediği iddiasıyla yargılamak için Beşar Esad'ın iade edilmesini isteyeceğini belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşme öncesinde, Esad ailesine "tehdit altında oldukları için sığınma verildiğini" söyledi.

Kremlin, Putin ve Şara'nın bir ortak basın toplantısı düzenlemeyeceğini açıkladı.

Şara basına kapalı görüşme öncesi Putin'e iki ülke arasında geçmişte yapılan tüm anlaşmalara uyulacağını söyledi.

Şara ikili görüşme öncesi, "Bizi Rusya'yla bağlayan ikili ilişkilerimiz ve ortak çıkarlarımız var ve yaptığımız bütün anlaşmalara saygılıyız. Rusya'yla ilişkilerimizin doğasını yeniden tanımlamak üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Putin de, iki ülke ilişkileri bağlamında "ilgi çekici ve yararlı" başlangıçları hayata geçirmek konusunda hazır olduğunu söyledi.

Putin ayrıca, Şara'yı ülkede meclis üyesi seçimleri yapılması nedeniyle kutladı.

Putin "Bunun sizin adınıza büyük bir başarı olduğuna inanıyorum" dedi ve bunun Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki "bağları ve işbirliğini güçlendireceğini" savundu.

Suriye'deki Rus askeri üsleri

Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada, Rusya'nın Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki Hmeimim Hava Üssü ve Tartus'taki donanma üssünün akibetinin ele alınacağı belirtilmişti.

Rusya'nın ayrıca, ülkenin kuzeydoğusunda, Irak ve Türkiye sınırında yer alan Kamışlı Havaalanı'nda da askerleri bulunuyor.

Şara'nın anlaşmalara uyulacağı açıklaması, Moskova'nın Suriye'deki iki askeri üssünün açık kalacağı anlamına geldiği yorumu yapılıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 13 Ekim Pazartesi günü, Şam'ın askeri üslerin açık kalmasını istediğine inandığını söylemişti.

Suriyeli bir kaynak ise Rusya'dan Esad yanlısı güçlerin yeniden silahlandırılmayacağına dair garantiler isteyeceğini belirtti.

Moskova'daki görüşmede enerji alanında da anlaşmalar yapılabilir.

Rus ve Suriyeli yetkililer, Suriye'deki petrol projeleri de dahil olmak üzere potansiyel enerji iş birliğini görüştüklerini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol kıtlığının, yıllarca süren çatışmaların ardından ekonomisini ve altyapısını yeniden inşa etmeye çalışan Rusya için büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Novak gazetecilere, "Rus şirketleri Suriye petrol sahalarında uzun süredir çalışıyor. Geliştirilmesi gereken sahalar, kapatılmış sahalar ve yeni açılacak sahalar var" dedi.

Moskova'daki Esad ailesi mülkleri

Moskova, Aralık'ta iktidara gelen Suriyeli isyancılara karşı Beşar Esad yönetimini yıllarca desteklemişti.

Rusya daha sonra ülkelerinden kaçan devrik lider Esad ve ailesine iltica hakkı verdi. Rus medyasına göre Esad ailesi şu anda Moskova'da gizli bir yaşam sürüyor.

Suriye'deki iç savaş sırasında Esad'ı destekleyen Rusya, 2015'te bir hava harekatı başlatarak savaşın gidişatını hükümetin lehine çevirdi.

HTŞ liderliğindeki güçlerin Şam'ın kontrolünü 8 Aralık'ta ele geçirmesinden saatler sonra Rus devlet medyası Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını ve kendilerine "insani gerekçelerle" sığınma hakkı verileceğini bildirdi.

Esad ailesinin Rusya, özellikle de Moskova ile olan bağları konusunda daha önce birçok haber yayınlanmıştı.

Financial Times'ın 2019'da yaptığı bir araştırma, Esad'ın geniş ailesinin iç savaş sırasında on milyonlarca doları ülke dışında tutmak için Moskova'da en az 18 lüks daire satın aldığını ortaya koymuştu.