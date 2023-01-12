Putin, Türkiye tatiline çıkarak görevini aksatan ismi herkesin gözü önünde azarladı: Niye aylaklık ediyorsun?

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, Rus lider Vladimir Putin'in kameralara yansıyan sinirli tavırları Kremlin'de tırmanan gerilimi gözler önüne serdi. Üst düzey hükümet yetkilileriyle düzenlediği video görüşmede Putin, Türkiye tatili nedeniyle sözleşmeleri tamamlamakta geciken Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'u herkesin gözü önünde "Sen niye aylaklık ediyorsun" diye azarladı.

Ukrayna'daki Rus işgalinde şiddetin dozu giderek yükselirken, işgal komutanını 3 ay içinde ikinci kez değiştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir videokonferans sırasındaki hareketi şok etkisi yarattı.

MANTUROV'U HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE AZARLADI

Giderek şiddetlenen savaşta Rus ordusunun kayıpları ve yaptırımlarla gelen ekonomik sorunlar nedeniyle gergin olduğu söylenen Putin, üst düzey hükümet yetkilileriyle dün düzenlediği video görüşmede Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'u herkesin gözü önünde azarladı.

"SEN NİYE AYLAKLIK EDİYORSUN" DİYE BAĞIRDI

Yeni sivil ve askeri uçaklarla ilgili sözleşmelerin tamamlanmamasına kızan Putin, Manturov'un araya girip itiraz etmesi üzerine öfkesine hakim olamayarak başkan yardımcısına "Sen niye aylaklık ediyorsun" diye bağırdı. Yeni Yıl tatilini Türkiye'de geçirmesine öfkelendiği Manturov'u işini yapmamakla suçlayan Putin'in "Ortada bir sözleşme de yok. Bana ne söyleyeceksin? Müdürler bana söyledi, sözleşme yapılmamış. Sen niye aylaklık ediyorsun" sözleri toplantıda ortamın bir anda buz kesmesine yol açtı. Diğer hükümet yetkilileri olayı şaşkınlıkla izlerken başını eğen Manturov sessizliğini korumakla yetindi.

Başbakan Yardımcısı Denis Manturov.

"BU İŞ BİR AYDA BİTECEK, SANA SÖYLÜYORUM..."

Sözcü'de yer alan habere göre, yüksek sesle konuşmaya devam eden Putin ise "Bu iş bir ayda bitecek. Sana söylüyorum, bir ayda… İçinde olduğumuz koşulları anlamıyor muyuz?" dedi.

ÜÇ AY İÇİNDE İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

Putin, son olarak Ukrayna savaşının komutanını da değiştirmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildi. Önceki komutanı Sergey Surovikin'in ise Gerasimov'un yardımcılığı görevini yürüteceği kaydedildi. Surovikin'in göreve gelmesi sonrasında Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar yoğunlaşmıştı. Bazı uzmanlar görev değişikliğini, Surovikin'in fazla güç kazanmış olmasının Kremlin'de rahatsızlığa yol açtığının işareti olarak niteliyor.