Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı

Dev derbide gol çıkmadı
Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı

Derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi

Mourinho'dan derbinin önüne geçecek çıkış: Beni öldürebilirlerdi
'Mourinho ağlamaya devam etsin' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler

Acun'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler

Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'ye giderek kıymetli madenler anlaşmasını imzalayacağının kesinleşmesinin ardından Rusya lideri Vladimir Putin'den de açıklama geldi. Putin, "Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır." dedi.

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Zelenskiy'nin kıymetli madenler anlaşmasını imzalamayı kabul ettiğini, yakın tarihte Beyaz Saray'a geleceğini belirtti.

ZELENSKİY, ANLAŞMAYA İMZA ATMAK İÇİN ABD'YE GİDİYOR

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti. "Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız." ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

TRUMP: RUSYA İLE ÇOK İYİ GÖRÜŞMELER YAPTIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerin iyi sürdüğünü dile getiren Trump, "Rusya ile çok iyi görüşmeler yaptık. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz. Bence birkaç hafta gibi kısa sürede çok yol katettik." değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca, "Üzerinde çalışılan anlaşmaya çok yaklaşıyoruz, paramızı belirli bir süre içinde geri alacağımız bir anlaşma yapmaya çok yakınız." ifadesini kullandı.

"PUTİN İÇİN 'DİKTATÖR' İFADESİNİ RAHAT KULLANMAM"

ABD olarak Ukrayna'ya "daha önce kimsenin yardım etmediği kadar" yardım ettiklerini savunan Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım, Ukrayna şu anda hala barışı düşünemeyecek bir durumda olacaktı." dedi. Trump, bir muhabirin, "Putin için diktatör ifadesini kullanır mısınız?" şeklindeki sorusuna, "Bu tür ifadeleri rahat kullanmam." yanıtını verdi.

PUTİN: ABD İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de konuya ilişkin açıklama geldi. Putin, "ABD ile savunma bütçelerinin karşılıklı yüzde 50 azaltılması iyi bir fikir, Çin de isterse sonradan katılabilir. Trump'ın Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek istediğine inanıyorum. Bu girişim Rusya'dan çok Ukrayna'nın çıkarınadır. Rusya, ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır" dedi.

TRUMP VE MACRON ARASINDA "UKRAYNA" ANLAŞMAZLIĞI

Öte yandan Oval Ofis'teki görüşmenin son bölümünde Trump ile Macron arasında "Ukrayna'ya yapılan yardımlarla" ilgili anlaşmazlık dikkati çekti.

MACRON, TRUMP'IN KOLUNA DOKUNUP ARAYA GİRDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı başlatan tarafın Rusya olduğunu ve bunun, Avrupa ülkelerine çok ciddi para kaybettirdiğini savunan Macron, Rusya'nın Avrupa'daki dondurulan fonlarının ilgili barış anlaşmasındaki maddelerden biri olması ve bu konunun tartışılması gerektiğini söyledi. Trump, "Gördüğünüz gibi Avrupa, Ukrayna'ya borç para veriyor. Yani paralarını geri alırlar." değerlendirmesini yapınca Macron, Trump'ın koluna hafifçe dokunarak "Açıkçası toplam temerrütlerin yüzde 60'ını biz ödedik. ABD'nin verdiği, kredi garanti hibeleri gibiydi, biz ise gerçek para sağladık. Avrupa'da 230 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız var, bunlar Rus varlıkları ama bu kredinin teminatı olarak değil çünkü bu bize ait değil." ifadelerini kullandı.

"PARALARINI GERİ ALIYORLAR"

Macron, "Günün sonunda müzakere edersek, buna sahip olacağız. Rusya bunu bize vermeye hazır olursa, günün sonunda o zaman kredi olacak." diye konuştu. Trump ise "Eğer buna inanıyorsanız, benim için sorun yok. Onlar paralarını geri alıyorlar. Biz almadık ama şimdi alıyoruz." dedi. Diğer yandan Trump, bir soru üzerine, barış anlaşmasının sağlanması halinde Rusya'ya gidebileceğini belirtti.

Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
Kaynak: AA / Dünya
img

Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım
img

Merve Taşkın için istenen ceza belli oldu
img

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Bence Avrupa bu zalimlere fırsat vermemelidir, yazık günahtır Ukrayna halkına,joe biden gitti meydan soytarılara kaldı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bana şeytanı musallat ettiler' deyip kardeşi ve yengesini öldürdü

"Bana şeytanı musallat ettiler" deyip katliam yaptı
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin

"Mourinho ağlamaya devam etsin"
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.