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Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi

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ABD'nin Maryland eyaletinde, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün büyük bölümleri Singapur bayraklı konteyner gemisi Dali'nin çarpmasının ardından suya gömüldü. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişi ve çok sayıda araç için kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

KAZA MI SABOTAJ MI?

Köprünün yıkılma anı görüntüleri uluslararası kamuoyunda büyük ses getirirken, geminin seyir halindeyken yön değiştirip köprünün ayağını ortalaması ve vurarak çökmesine neden olması akıllara "Kaza mı sabotaj mı?" sorusunu getirdi.

KOMPLO TEORİLERİ ART ARDA GELDİ

139 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının ardından ABD'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili komplo teorileri de art arda geldi.

SALDIRI SONRASI ABD'YE YÖNELİK DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Putin'in "Bu suçun İslam dünyasının yüzyıllardır mücadele ettiği radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz. Ancak ABD, çeşitli kanalları kullanarak uydularını ve diğer ülkeleri, istihbaratlarına göre Moskova terör saldırısında Kiev'den herhangi bir iz bulunmadığına ikna etmeye çalışıyor" sözlerini gündeme taşıyan çok sayıda uzman, Rus liderin ABD'ye misilleme yaptığını öne sürdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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