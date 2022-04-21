Rusya lideri Putin, Mariupol'ün ele geçirildiğini böyle öğrendi

Rusya'nın yaklaşık iki aydır işgal ettiği Ukrayna'da şehirler yangın yerine döndü. Özellikle stratejik önemi nedeniyle haftalardır aralıksız olarak bombalanan Mariupol, bu süreçte büyük bir yıkıma uğradı. Tüm dünya Mariupol'ün geleceğinden endişe ederken bugün Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'ün alındığını duyurdu.

PUTİN'İN HABERİ ALDIĞI AN KAMERADA

Yapılan ilk açıklamada, "Kentte durum sakin. Sivillerin dönüşüne izin veriliyor" ifadeleri yer aldı. Şoygu'nun Putin'e bu haberi verdiği anlar ise kameralara yansıdı. Makam odasında karşılıklı oturan iki isim, kentteki durumu konuştu. Putin, operasyon sonrası Şoygu'yu tebrik etti.

KENTTE 2 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI ASKER VAR

Rusya Savunma Bakanı Putin'e ayrıca Mariupol'daki Azovstal fabrikasında halen 2 binden fazla Ukraynalı askerin bulunduğunu söyledi. Edinilen bilgiye göre 1.478 asker ise teslim oldu. Putin ise kentteki sanayi bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulması emrini verip, " Mariupol'ü ele geçirmek bir başarı, Azovstal'dan ayrılan Ukraynalıların can güvenliği sağlanacak." dedi.

MARİUPOL'DE YÜZLERCE SİVİL TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Savaşın başından beri Ukrayna'dan 5 milyona yakın insan başka ülkelere göç etti. Güvenli bir şekilde tahliye edilemeyen yüzlerce insan ise hala Ukrayna'da savaşın gölgesinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Ülkenin en çok bombalanan yerlerinden biri olan Mariupol'de ise durum daha kötü. Kentteki yaklaşık bin sivil, savaşın başından beri çatışmalardan dolayı tahliye edilemiyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, ülkesinin Rusya'dan Mariupol bölgesindeki Azovstal fabrikasından acil bir tahliye koridorunu açmasını talep ettiğini bildirdi. Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'dan Mariupol'deki Azovstal fabrikasından acil bir insani koridor açmasını talep ettiğini belirterek "Orada yaklaşık 1000 sivil ve 500 yaralı asker var. Hepsinin bugün Azovstal'dan çıkarılması gerekiyor." dedi.

ŞEHİR ENKAZA DÖNDÜ

Öte yandan yaklaşık 2 aydır aralıksız olarak bombalanan Mariupol'den gelen görüntüler kentin nasıl bir enkaza döndüğünü gözler önüne seriyor. Kentten ayrılamayan siviller can güvenliği sıkıntısının yanı sıra kalacak yer ve yemek problemi de yaşıyor.