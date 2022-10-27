Putin'in vaftiz kızı sınırı yürüyerek geçip ülkeden kaçtı

Bir dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen hatta vaftiz kızı olduğu iddia edilen Ksenia Sobchack'ın evine polisler tarafından baskın düzenledi. Sobchack bunun üzerine Belarus-Litvanya sınırını yürüyerek geçti ve Rusya'dan kaçtı.

Eskiden Playboy modeli olan Sobchack, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiren isimlerin başında geliyordu. Son olarak Rus basını, bu eleştirilerin ardından polisin evine baskın düzenlediğini yazdı. Sobchack'in daha sonra Rusya'dan kaçtığı belirtildi. Sobchack son olarak da ülkesinde 'ajanlık' suçlamasıyla karşıya gelmişti. 40 yaşındaki Rus modelin Moskova'dan Belarus'a kaçtığı buradan da Litvanya'ya giden bir uçağa bindiği öne sürüldü.

PUTİN'İ ELEŞTİRİNCE İPLER TAMAMEN KOPTU

Bir dönem Putin'in yakın dostu olanAnatoli Sobchack'ın kızı ile Kremlin arasındaki ilişkiler oldukça yakın olsa da Ukrayna işgalinin ardından Sobcack'in Putin'i eleştirmesiyle ikilinin arası açıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Ksenia Sobchack'ın Putin'e muhalif tavırları ve savaş karşıtıı açıklamalar yapması üzerine Rus lider ve vaftiz kızı arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

40 yaşındaki Rus modelin Moskova'dan Belarus'a kaçtığı buradan da Litvanya sınırını yürüyerek geçtiği ortaya çıktı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU

Ksenia'nın babası Anatoli, Putin'in hukuk profesörü ve KGB casusuna St Petersburg belediye başkan yardımcısı olarak Rus siyasetindeki ilk rolünü veren akıl hocasıydı.

Rus basını, Sobchak'in 'yabancı ajan' olarak damgalanmadan önce ülkeden kaçtığını yazarken, Rus bir medya kanalı da 'devlet kurumları hakkında yalan haberler yaydığı' iddiasıyla hakkında hapis istenen bir soruşturma yürütüldüğünü yazdı.