Putin'in kaybettiği itibarını kazanması için Çinli yetkililer propaganda belgeseli üzerinde çalışıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 41. güne girilirken Çin'de Putin ile ilgili propaganda çalışmaları başladı. Çin yönetimi ülke içinde Rusya'ya olan sempatiyi artırmak için belgesel çektiği ortaya çıktı. New York Times gazetesinde yer alan habere Çin lideri Şi Cinping'in talimatı üzerine başlayan çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

PUTİN'İ ADETA SAVAŞ KAHRAMANI GİBİ GÖSTERDİLER

New York Times gazetesinin haberine göre hazırlanan belgesel bir ilk değil. Geçtiğimiz yıl Çin'de yayınlanan başka bir belgeselde Çin, Putin'i adeta bir savaş kahramanı gibi göstermişti. Belgeselde, Putin'in Stalin gibi sağlam bir lider olduğuna vurgu yapılırken Rusya'nın milliyetçi duyguları için ideal liderin Putin olduğu belirtilmişti.

TAM 101 DAKİKALIK BELGESEL ÇEKMİŞLER

2021 yılında tamamlanan 101 dakikalık belgeselde Ukrayna'daki savaş ile ilgili herhangi bir gönderme bulunmazken, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşan "haklı gerekçeleri" ele alındı. Belgeselde, Putin'in Sovyetler Birliği'ni yok eden problemleri ortadan kaldırdığı aktarıldı.

ÇİN LİDERİ PUTİN'İ DOSTU OLARAK GÖRÜYOR

New York Times, hazırlanan belgeselin kamuoyu ile de paylaşıldığına dikkat çekerek Çin'in yıllardır Sovyetler Birliği'nin dağılmasını incelendiğini fakat Çin lideri Şi Cinping'in bu yaklaşımı değiştirerek Putin'i sahiplendiğini aktardı. Şi Cinping'in Putin'i Batı'nın etkisine karşı bir dost olarak gördüğü vurgulandı.

BELGESELDE YAŞANANLAR UKRAYNA SAVAŞINDA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Belgeselde Çin lideri Şi Cinping ile dostane ilişkileri gösterilen Putin'i bütün dünya ülkeleri kınarken Çin'den çekimser açıklamalar gelmişti. Çin, Ukrayna işgalini Rusya'nın tanımladığı gibi "özel bir askeri operasyon" olarak görürken günler sonra yapılan açıklamalarda "savaşa karşıyız" vurgusu yapılmıştı.