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Putin'in "Demir bebeği" yine sahnede! Batı'ya zehir zemberek cümlelerle yüklenip, 3 şehri yok etmekle tehdit etti

Dünya Haberleri

Rusya'da Putin yanlısı yayınlar yapan ve "Putin'in demir bebeği" olarak anılan sunucu Olga Skabeyeva, tehdit gibi açıklamalarda bulundu. Batı'nın Rusya'yı yenemeyeceğini söyleyen Skabeyeva, "Rusya Kiev, Londra ve Washington'u yok edecek. Ne istiyorlar? Rusya'ya karşı bir zafer istiyorlar. Nükleer patlama olmadan Rusya'ya karşı zafer imkansızdır." dedi.

Rusya'da Devlet Başkanı Putin yanlısı bir televizyon kanalında çalışan sunucu Olga Skabeyeva, son söylemleriyle dünyada manşetlerde yer aldı. Skabeyeva, İngiltere ve Batı'nın bir "Armageddon" (Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.) ile karşı karşıya olduğunu söyleyip Moskova'ya yönelik tehditlerinin dünya çapında yıkıma yol açacağını söyledi.

"Demir Bebek" adıyla anılan Olga, İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un Rusya'yı yenmeye çalışarak dünya adına büyük bir felaket yaşamayı göze aldığını ve bir 'nükleer patlama' olmadan zaferin imkânsız olduğunu söyledi.

Putin'in 'Demir bebeği' yine sahnede! Batı'ya zehir zemberek cümlelerle yüklenip, 3 şehri yok etmekle tehdit etti

Sert söylemlerine devam eden Olga Skabeyeva; Rusya'nın Kiev, Londra ve Washington'u yok edeceğini söyledi. Ayrıca sunucu, nükleer savaşın Batı'nın neden olduğu bir 'gerçek' olacağı konusunda dünyayı uyardı. Rusya lideri Putin de bu hafta Batı'ya yönelik nükleer tehditte bulunmuş ve "Blöf yapmıyorum" demişti.

Putin'in 'Demir bebeği' yine sahnede! Batı'ya zehir zemberek cümlelerle yüklenip, 3 şehri yok etmekle tehdit etti

Çıkan haberlerde, Skyabeyeva'nın tehdit içerikli açıklamalarının Truss'un Putin'in bu hafta kısmi seferberlik açıklamasından sonra BM'de yaptığı ve savaşı Rusya adına 'feci başarısızlık' olarak değerlendirdiği konuşmasına yanıt olarak geldiği şeklinde yorumlandı.

Skabeyeva "Ne istiyorlar? Rusya'ya karşı bir zafer istiyorlar. Nükleer patlama olmadan Rusya'ya karşı zafer imkansızdır." sözlerini kullandı ve "Ülkemizin yok edilmesine izin vermeyeceğimiz için dışlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Rusya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Umit Cetin:

onların nükleeri tankı parası varsa bizimde Allahımız var korkutamazsınız bizi

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